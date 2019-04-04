Почему Зеленский предложил Тимошенко быть арбитром в дебатах: ответ эксперта

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко быть арбитром будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко. Эксперты предполагают, что он сделал такой ход, чтобы вывести своего соперника из себя и заинтересовать электорат Тимошенко голосовать за него.

Такое мнение высказал политический обозреватель Леонид Швец в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, официальная часть предвыборной гонки была скучная, поэтому это жаркая дискуссия (о дебатах, – 24 канал) будет продолжаться до последнего (второго тура выборов – 24 канал), поскольку здесь очень большие ставки, команды кандидатов в президенты играют на победу.

Швец подчеркнул, что задачей зе!команды является вывести Петра Порошенко из себя, чтобы он не чувствовал себя комфортно в этой ситуации и не диктовал инициативу на финишной прямой.

Во-первых, зная его отношение к Юлии Тимошенко, Порошенко вывести из себя будет легче. Во-вторых, это таким косвенным призывом к электорату Тимошенко, чтобы они проголосовали за Зеленского,

– заявил эксперт.

Швец отметил, что с другой стороны, это призыв к команде леди Ю, которая уже начала расслабляться, чтобы они подключились и защитили Зеленского на этих выборах от команды Порошенко.

"Это многоплановая игра. Кого-то это возможно раздражает, но таким образом зе!команда решает вопрос победы. А победа оправдывает много вещей", – добавил он.

Напомним, Юлии Тимошенко еще не решила, быть ли "независимым арбитром" на дебатах. "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", – сказали в пресс-службе экс-кандидата.

Зеленский предложил Тимошенко быть арбитром на дебатах: видео