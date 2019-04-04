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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Почему Зеленский предложил Тимошенко быть арбитром в дебатах: ответ эксперта

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      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко быть арбитром будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко. Эксперты предполагают, что он сделал такой ход, чтобы вывести своего соперника из себя и заинтересовать электорат Тимошенко голосовать за него.

      Такое мнение высказал политический обозреватель Леонид Швец в прямом эфире 24 канала.

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      По его словам, официальная часть предвыборной гонки была скучная, поэтому это жаркая дискуссия (о дебатах, – 24 канал) будет продолжаться до последнего (второго тура выборов – 24 канал), поскольку здесь очень большие ставки, команды кандидатов в президенты играют на победу.

      Швец подчеркнул, что задачей зе!команды является вывести Петра Порошенко из себя, чтобы он не чувствовал себя комфортно в этой ситуации и не диктовал инициативу на финишной прямой.

      Во-первых, зная его отношение к Юлии Тимошенко, Порошенко вывести из себя будет легче. Во-вторых, это таким косвенным призывом к электорату Тимошенко, чтобы они проголосовали за Зеленского,
      – заявил эксперт.

      Швец отметил, что с другой стороны, это призыв к команде леди Ю, которая уже начала расслабляться, чтобы они подключились и защитили Зеленского на этих выборах от команды Порошенко.

      "Это многоплановая игра. Кого-то это возможно раздражает, но таким образом зе!команда решает вопрос победы. А победа оправдывает много вещей", – добавил он.

      Напомним, Юлии Тимошенко еще не решила, быть ли "независимым арбитром" на дебатах. "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", – сказали в пресс-службе экс-кандидата.

      Зеленский предложил Тимошенко быть арбитром на дебатах: видео

       

       

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      Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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