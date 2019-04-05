НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты

Президентские выборы 2019 полны сюрпризов и неожиданностей. Впервые в истории Украины дебаты между главными претендентами на президентское кресло могут состояться на стадионе.

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого наибольшую поддержку избирателей получил комик Владимир Зеленский – за него проголосовала почти треть украинцев (30,24%). Действующий Президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95%.

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Именно эти два кандидата встретятся во втором туре, который состоится 21 апреля.

Накануне второго тура между кандидатами должны были бы состояться дебаты.

Зеленский выдвинул требования Порошенко, что дебаты должны состояться на национально-спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве, а перед этим кандидаты сдали анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ.

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Недвижимость 24 собрала топ-факты о стадионе, где впервые в истории могут состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины.

Что известно о НСК "Олимпийский" в Киеве?

НСК "Олимпийский" является главной спортивной ареной Украины и одним из крупнейших стадионов Европы. Является домашним стадионом национальной сборной Украины по футболу и ФК "Динамо" (Киев). Арена может вместить 70 тысяч зрителей.

НСК "Олимпийский" в Киеве может вместить до 70 тысяч зрителей

Крупнейшие спортивные события принимал НСК "Олимпийский":

1975 – матч за Суперкубок УЕФА;

1980 – было проведено 7 матчей футбольного турнира Летних Олимпийских игр 1980;

В 2012 на НСК "Олимпийский" состоялось 5 матчей Евро-2012, который Украина принимала вместе с Польшей. Здесь состоялся вчастности и финал самого престижного футбольного турнира Европы, победу в котором одержала сборная Испании.

26 мая 2018 года финал Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" проходили на НСК "Олимпийский". Уверенную победу 3:1 тогда одержал испанский клуб. За финальным поединком на стадионе в Киеве наблюдал 61 561 зритель.

"Реал" (Мадрид) одержал победу в финале Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве

История НСК "Олимпийский"

Днем создания стадиона считают 12 августа 1923 года. Тогда на "Красном стадионе имени Троцкого" были проведены соревнования первой Олимпиады Киевщины.

В 1924 на стадионе немного построили футбольное поле площадью 120 на 70 метров, а вокруг внешнего периметра поля обустроили беговые дорожки.

Второе торжественное открытие реконструированного стадиона, получившего новое название "Республиканский стадион имени Хрущева" было запланировано на 22 июня 1941 года. Но утром того же дня началась немецко-советская война.

Что интересно, во время Второй мировой войны стадион намеренно не бомбили ни советские, ни немецкие войска, хотя единичные попадания отдельных снарядов таки случались. Поэтому после окончания военных действий сооружение не пришлось восстанавливать.

Вторая генеральная реконструкция стадиона, которая началась в 1966-м предусматривала сооружение второго яруса трибун, который впервые в мировой практике должны были смонтировать на оригинальных железобетонных двухконсольных ригелях. После этой реконструкции стадион, который называли Центральным стал самым большим по вместимости трибун в Советском Союзе и Европе.

В 1978-1980 годах стадион пережил очередную реконструкцию перед подготовкой к Олимпийским играм 1980.

История стадиона НСК "Олимпийский": смотрите видео

Указом Президента Украины 1996 года "Республиканский стадион" был переименован в Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

В 2008-2011 годах была проведения последняя на сегодня масштабная реконструкция стадиона накануне проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Проект реконструкции разработало немецкое архитектурное бюро GMP.

Не спортом единым

Кроме спортивных поединков, НСК "Олимпийский" принимает также немало музыкальных событий.

На торжественной церемонии открытия реконструированного стадиона 8 октября 2011 выступила певица Шакира.

4 августа 2012 года в рамках мирового тура MDNA Tour на НСК "Олимпийский" выступила Мадонна, которая установила тогда абсолютный рекорд кассовых сборов на концертах в Украине – 4 893 317 долларов США.

18 июня 2016 года группа "Океан Ельзи" побила предыдущий свой рекорд и собрала на НСК "Олимпийский" по разным подсчетам от 85 до 100 тысяч поклонников. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости концертов в Украине.

Рекорды на НСК "Олимпийский"

Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал немало рекордов, которые были установлены на НСК "Олимпийском" в Киеве. Вот самые интересные из них:

Самый большой герб создан с помощью 3D-печати Наибольшее количество одновременных подключений WI-FI сети одного оператора Самая массовая кардио-интервальная тренировка Самый большой 3D-рисунок на горизонтальной плоскости Самый длительный непрерывный сеанс массажа

На стадионе можно заказать экскурсию, снять помещение для празднования дня рождения или устроить свадебную фотосессию.



НСК "Олимпийский" является популярным местом для фотосессий

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