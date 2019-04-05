13:11
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты

      104 Читати новину українською
      НСК Олимпийский - все о стадионе, где пройдут дебаты кандидатов в президенты 2019
      НСК "Олимпийский": Топ-факты о главной арене Украины / Коллаж 24 канала

      Президентские выборы 2019 полны сюрпризов и неожиданностей. Впервые в истории Украины дебаты между главными претендентами на президентское кресло могут состояться на стадионе.

      31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов, по итогам которого наибольшую поддержку избирателей получил комик Владимир Зеленский – за него проголосовала почти треть украинцев (30,24%). Действующий Президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95%.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Именно эти два кандидата встретятся во втором туре, который состоится 21 апреля.

      Накануне второго тура между кандидатами должны были бы состояться дебаты.

       

      Зеленский выдвинул требования Порошенко, что дебаты должны состояться на национально-спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве, а перед этим кандидаты сдали анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ.

       Смотрите также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Недвижимость 24 собрала топ-факты о стадионе, где впервые в истории могут состояться дебаты между кандидатами в президенты Украины.

      Что известно о НСК "Олимпийский" в Киеве?

      НСК "Олимпийский" является главной спортивной ареной Украины и одним из крупнейших стадионов Европы. Является домашним стадионом национальной сборной Украины по футболу и ФК "Динамо" (Киев). Арена может вместить 70 тысяч зрителей.

      НСК Олімпійський Київ трибуни

      НСК "Олимпийский" в Киеве может вместить до 70 тысяч зрителей

      Крупнейшие спортивные события принимал НСК "Олимпийский":

      1975 – матч за Суперкубок УЕФА;

      1980 – было проведено 7 матчей футбольного турнира Летних Олимпийских игр 1980;

      В 2012 на НСК "Олимпийский" состоялось 5 матчей Евро-2012, который Украина принимала вместе с Польшей. Здесь состоялся вчастности и финал самого престижного футбольного турнира Европы, победу в котором одержала сборная Испании.

      26 мая 2018 года финал Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" проходили на НСК "Олимпийский". Уверенную победу 3:1 тогда одержал испанский клуб. За финальным поединком на стадионе в Киеве наблюдал 61 561 зритель.

      Реал Мадрид Ліга чемпіонів УЄФА

      "Реал" (Мадрид) одержал победу в финале Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве

      История НСК "Олимпийский"

      Днем создания стадиона считают 12 августа 1923 года. Тогда на "Красном стадионе имени Троцкого" были проведены соревнования первой Олимпиады Киевщины.

      В 1924 на стадионе немного построили футбольное поле площадью 120 на 70 метров, а вокруг внешнего периметра поля обустроили беговые дорожки.

      Второе торжественное открытие реконструированного стадиона, получившего новое название "Республиканский стадион имени Хрущева" было запланировано на 22 июня 1941 года. Но утром того же дня началась немецко-советская война.

      Что интересно, во время Второй мировой войны стадион намеренно не бомбили ни советские, ни немецкие войска, хотя единичные попадания отдельных снарядов таки случались. Поэтому после окончания военных действий сооружение не пришлось восстанавливать.

      Вторая генеральная реконструкция стадиона, которая началась в 1966-м предусматривала сооружение второго яруса трибун, который впервые в мировой практике должны были смонтировать на оригинальных железобетонных двухконсольных ригелях. После этой реконструкции стадион, который называли Центральным стал самым большим по вместимости трибун в Советском Союзе и Европе.

      В 1978-1980 годах стадион пережил очередную реконструкцию перед подготовкой к Олимпийским играм 1980.

      История стадиона НСК "Олимпийский": смотрите видео

      Указом Президента Украины 1996 года "Республиканский стадион" был переименован в Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

      В 2008-2011 годах была проведения последняя на сегодня масштабная реконструкция стадиона накануне проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Проект реконструкции разработало немецкое архитектурное бюро GMP.

      Не спортом единым

      Кроме спортивных поединков, НСК "Олимпийский" принимает также немало музыкальных событий.

      На торжественной церемонии открытия реконструированного стадиона 8 октября 2011 выступила певица Шакира.

      4 августа 2012 года в рамках мирового тура MDNA Tour на НСК "Олимпийский" выступила Мадонна, которая установила тогда абсолютный рекорд кассовых сборов на концертах в Украине – 4 893 317 долларов США.

      18 июня 2016 года группа "Океан Ельзи" побила предыдущий свой рекорд и собрала на НСК "Олимпийский" по разным подсчетам от 85 до 100 тысяч поклонников. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости концертов в Украине.

      Рекорды на НСК "Олимпийский"

      Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал немало рекордов, которые были установлены на НСК "Олимпийском" в Киеве. Вот самые интересные из них:

      1. Самый большой герб создан с помощью 3D-печати
      2. Наибольшее количество одновременных подключений WI-FI сети одного оператора
      3. Самая массовая кардио-интервальная тренировка
      4. Самый большой 3D-рисунок на горизонтальной плоскости
      5. Самый длительный непрерывный сеанс массажа

      На стадионе можно заказать экскурсию, снять помещение для празднования дня рождения или устроить свадебную фотосессию.

      НСК Олімпійський весільна фотосесія
      НСК "Олимпийский" является популярным местом для фотосессий

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      . Головна подія вашого сімейного життя - на головній арені України! . НСК «Олімпійський» розташований в самому серці Києва, унікальне місце, візитна картка нашої країни в світі, стане кращою локацією для весільного торжества . У вашому роспорядженні відразу кілька залів різних по місткості та архітектурним стилям, де ви зможете організувати, як гучну вечірку, так і камерну церемонію. І, звичайно, чаша стадіону, з мозаїчними трибунами і смарагдовим газоном - безперечна фішка свята та обов'язкова локація для весільної фотосесії. . Досвідчена команда івент-менеджерів допоможе вам визначитися зі стилістикою і сценарієм церемонії, продумає всі деталі і візьме всі клопоти по організації весілля на себе . Деталі - за посиланням у профілі ️️️ . Організатор: @chymyrys_production Відео: @shyrokov.pro

      Допис, поширений Olympic NSC (@olympic.nsc)

      ДЕБАТЫ МЕЖДУ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИМ НА НСК "ОЛИМПИЙСКИЙ": ЧТО ИЗВЕСТНО

       

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      9370
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Новости недвижимости Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
      сегодня , 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
      104
      "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      сегодня , 12:00 "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      Фундація DEJURE 507
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 10:25 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 9370
      Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      сегодня , 08:40 Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      Блог Соцмережі 3699
      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      сегодня , 08:27 Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      Євгенія Мазур 2251
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Больше всего боюсь увидеть российский флаг в Крыму, – Ризатдинова
       8 марта 2017 , 15:54
      Главные новости футбола 4 октября: Динамо снова упустило победу в Лиге Европы, Ворскла драматично проиграла Спортингу
       5 октября 2018 , 07:00
      Названы самые популярные автомобили для фирменных СТО
       3 января , 15:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук