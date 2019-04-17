Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и опубликовал его на своей странице в Facebook. На этот раз оно адресовано не оппоненту во втором туре президентских выборов и действующему президенту Петру Порошенко, а всем гражданам. Зеленский пригласил украинцев на дебаты и предложил получить билеты на это мероприятие.

В обращении Владимир Зеленский сказал, что находится на НСК "Олимпийский", и в этот раз "не по поводу анализов", а потому, что "продолжаются дебаты по поводу дебатов" с командой Петра Порошенко.

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По его словам, сначала штабы спорили из-за даты, из-за места проведения дебатов, а сейчас – из-за "новых условий команды президента". Якобы в штабе Порошенко планируют установить другую, отдельную сцену. "Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах?", – спросил Зеленский.

В конце обращения Зеленский пригласил всех желающих посетить дебаты кандидатов в президенты.

Дебаты-2019. 19 апреля. В 19:00. Свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас,

– заявил кандидат.

Зеленский назвал сайт, на котором можно получить билеты: debaty2019.org.ua. Его титульная страница выглядит так:





Однако стоит отметить, что по состоянию на 01:50 17 апреля сервис не работает: при попытке получить билет на дебаты выплывает сообщение "The service is unavailable" ("Сервис недоступен").

Все, что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским – в материале 24 канала

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов

По результатам голосования относительно избрания нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), они прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должен сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.



11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялся словесный спор в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы снова призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но снова порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".