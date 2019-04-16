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      Незаконная агитация: как кандидатов рекламируют в обход законам

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      Последние дни перед вторым туром кандидаты используют для агитации. Петр Порошенко активно посещает ток-шоу на телеканалах и публичные мероприятия. А от имени Владимира Зеленского украинцам раздают билеты на концерт. Эксперты сети "Опора", которые исследуют предвыборную кампанию, назвали такие действия нарушениями.

      Петр Порошенко

      Преподаватель Сумского университета агитировал студентов не голосовать за Зеленского во время лекции. Такие действия считаются незаконными, ведь образование вне политики. Однако делал он это по собственному усмотрению. Масштабные схемы незаконной агитации тем временем кандидаты развернули по всей Украине.

      Читайте также: Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине

      На Киевщине людям звонили партийцы "Блока Петра Порошенко" и предлагали выбрать европейское будущее для Украины. Такой звонок записал житель Богуслава. Ему объяснили, что проводят соцопрос.

      На Одесщине в ход пошел административный ресурс. Петра Порошенко расхваливают на официальных сайтах пяти районных госадминистраций.

      Порошенко
      Статья на сайте государственной администрации

      Вот Лиманская райгосадминистрация рассказывает о решении Порошенко участвовать в дебатах или о его встрече с общественными активистами. А в Арцизском районе рассказывали о медицинском оборудовании в больнице, которое получили якобы при содействии действующего гаранта.

      Владимир Зеленский

      Бесплатно съездить в Киев на концерт предлагают избирателям Владимира Зеленского. На Кировоградщине штабисты Зеленского собирают людей на концерт Ольги Поляковой и Дзидзьо. Его обещают перед дебатами 19 апреля. Билеты, которые стоят несколько сотен гривен, раздавали бесплатно. Но объявление уже удалили.

      Концерт від команди Зеленського
      Концерт Поляковой и Дзидзьо

      Незаконно агитируют и на общенациональных каналах. Весь день тишины перед выборами "1+1" снова будут показывать проекты с участием Владимира Зеленского: дважды выпуск "Вечернего квартала", а также фильм "Я, ты, он, она", где шоумен играет главную роль. Поскольку он кандидат, то такие действия считаются агитацией.

      Зеленський
      Владимир Зеленский в фильме "Я, ты, он, она"

      За любую агитацию можно платить только из избирательного фонда, потому что иначе такие действия являются нарушением закона.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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