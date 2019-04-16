Незаконна агітація: як кандидатів рекламують в обхід законам

Останні дні перед другим туром кандидати використовують для агітації. Петро Порошенко активно відвідує ток-шоу на телеканалах та публічні заходи. А від імені Володимира Зеленського українцям роздають квитки на концерт. Експерти мережі "Опора", які досліджують передвиборчу кампанію, назвали такі дії порушеннями.

Петро Порошенко

Викладач Сумського університету агітував студентів не голосувати за Зеленського під час лекції. Такі дії вважаються незаконними, адже освіта поза політикою. Проте робив він це на власний розсуд. Масштабні схеми незаконної агітації тим часом кандидати розгорнули по всій Україні.

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На Київщині людям телефонували партійці "Блоку Петра Порошенка" та пропонували обрати європейське майбутнє для України. Такий дзвінок записав житель Богуслава. Йому пояснили, що проводять соцопитування.

На Одещині у хід пішов адміністративний ресурс. Петра Порошенка розхвалюють на офіційних сайтах п'яти районних держадміністрацій.



Стаття на сайті державної адміністрації

Ось Лиманська райдержадміністрація розповідає про рішення Порошенка брати участь у дебатах або про його зустріч з громадськими активістами. А в Арцизькому районі розповідали про медичне обладнання у лікарні, яке отримали нібито за сприяння чинного гаранта.

Володимир Зеленський

Безкоштовно з'їздити до Києва на концерт пропонують виборцям Володимира Зеленського. На Кіровоградщині штабісти Зеленського збирають людей на концерт Ольги Полякової та Дзідзьо. Його обіцяють перед дебатами 19 квітня. Квитки, які коштують кількасот гривень, роздавали безкоштовно. Проте оголошення вже видалили.



Концерт Полякової та Дзідзьо

Незаконно агітують і на загальнонаціональних каналах. Увесь день тиші перед виборами "1+1" знову показуватиме проекти за участі Володимира Зеленського: двічі випуск "Вечірнього кварталу", а також фільм "Я, ти, він, вона", де шоумен грає головну роль. Оскільки він кандидат, то такі дії вважаються агітацією.



Володимир Зеленський у фільмі "Я, ти, він, вона"

За будь-яку агітацію можна платити лише з виборчого фонду, бо інакше такі дії є порушенням закону.