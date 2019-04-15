Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні

Соціологи та букмекери оприлюднили результати опитування серед громадян України про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів 2019 в Україні. Найвищі шанси на перемогу у другому турі виборів президента України має Володимир Зеленський, а Петро Порошенко дещо відстає. Про це свідчать дані на букмекерських сайтах.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати​

Ставки букмекерів: хто переможе Порошенко або Зеленський

За версією букмекерської компанії "Фаворит", станом на 11 квітня головним претендентом на перемогу є Зеленський – коефіцієнт на його перемогу складає 1,24. Коефіцієнт на перемогу Порошенка – 3,65.



Хто стане президентом України? Версія "Фаворит"

Читайте також: Хто кого підтримає в другому турі виборів: думка політолога

Bwin теж віддає перевагу Зеленському – ставки на нього 11 квітня приймаються з коефіцієнтом 1,33, в той час як на Порошенка – 3,10.



Прогнози букмекерів bwin на результати президентських виборів

У "Парі-матч" теж найбільше ставлять на перемогу Зеленського – 1,27. Водночас на перемогу Порошенка ставлять 3,80.

Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти



Прогнози "Парі-матч"

Букмекерська контора 1xbet пророкує перемогу Зеленському з коефіцієнтом 1,18. Тим часом на перемогу Порошенка ставлять 3,1.



Хто переможе на виборах президента України: версія 1xbet

Прогнози соціологів

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямку розвитку країни зросли майже удвічі. Більш оптимістичніше оцінюють стан справ в державі мешканці Заходу та Центру країни.

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.



Рейтинги кандидатів у президенти: прогноз на другий тур

Коли другий тур виборів президента? 21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).



Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

Беріть участь в опитуванні 24 каналу: