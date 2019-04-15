17:24
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні

      708 Читать новость на русском
      Порошенко чи Зеленський - рейтинг на другий тур виборів 2019
      Рейтинги кандидатів перед другим туром / Колаж 24 каналу

      Соціологи та букмекери оприлюднили результати опитування серед громадян України про те, за кого вони голосуватимуть у другому турі президентських виборів 2019 в Україні. Найвищі шанси на перемогу у другому турі виборів президента України має Володимир Зеленський, а Петро Порошенко дещо відстає. Про це свідчать дані на букмекерських сайтах.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати​

      Ставки букмекерів: хто переможе Порошенко або Зеленський

      За версією букмекерської компанії "Фаворит", станом на 11 квітня головним претендентом на перемогу є Зеленський – коефіцієнт на його перемогу складає 1,24. Коефіцієнт на перемогу Порошенка – 3,65.

      ставки букмекери вибори президента другий тур Зеленський Порошенко
      Хто стане президентом України? Версія "Фаворит"

      Читайте також: Хто кого підтримає в другому турі виборів: думка політолога

      Bwin теж віддає перевагу Зеленському – ставки на нього 11 квітня приймаються з коефіцієнтом 1,33, в той час як на Порошенка – 3,10.

      ставки на переможця виборів президента України
      Прогнози букмекерів bwin на результати президентських виборів

      У "Парі-матч" теж найбільше ставлять на перемогу Зеленського – 1,27. Водночас на перемогу Порошенка ставлять 3,80.

      Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти


      Прогнози "Парі-матч"

      Букмекерська контора 1xbet пророкує перемогу Зеленському з коефіцієнтом 1,18. Тим часом на перемогу Порошенка ставлять 3,1. 


      Хто переможе на виборах президента України: версія 1xbet

      Прогнози соціологів

      Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямку розвитку країни зросли майже удвічі. Більш оптимістичніше оцінюють стан справ в державі мешканці Заходу та Центру країни.

      Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

      Рейтинги кандидатів у президенти: прогноз на другий тур
      Рейтинги кандидатів у президенти: прогноз на другий тур

      Коли другий тур виборів президента? 21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.

      Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

      Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу:

       

       

       

      blog_ava
      Великий піст 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      17704
      Теги: Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Публікації Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      сьогодні , 17:03 После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      Ян Валетов 343
      Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
      сьогодні , 16:02 Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
      Станіслав Безушко 275
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сьогодні , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 3047
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      5560
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3392
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук