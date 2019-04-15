Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине

Социологи и букмекеры обнародовали результаты опроса среди граждан Украины о том, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов 2019 в Украине. Самые высокие шансы на победу во втором туре выборов президента Украины имеет Владимир Зеленский, а Петр Порошенко несколько отстает. Об этом свидетельствуют данные на букмекерских сайтах.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые данные на букмекерских сайтах и социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

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Ставки букмекеров: кто победит Порошенко или Зеленский

По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 11 апреля главным претендентом на победу является Зеленский – коэффициент на его победу составляет 1,24. Коэффициент на победу Порошенко – 3,65.



Кто станет президентом Украины? Версия "Фаворит"

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Bwin тоже отдаёт предпочтение Зеленскому – ставки на него 11 апреля принимаются с коэффициентом 1,33, в то время как на Порошенко – 3,10.



Прогнозы букмекеров bwin на результаты президентских выборов

В "Пари-матч" тоже больше всего ставят на победу Зеленского – 1,27. В то же время на победу Порошенко ставят 3,80.

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Прогнозы "Пари-матч"

Букмекерская контора 1xbet предсказывает победу Зеленского с коэффициентом 1,18. Тем временем на победу Порошенко ставят 3,1.



Кто победит на выборах президента Украины: версия 1xbet

Прогнозы социологов

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", после первого тура президентских выборов положительные оценки направления развития страны выросли почти вдвое. Более оптимистично оценивают состояние дел в государстве жители Запада и Центра страны.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.



Рейтинги кандидатов в президенты: прогноз на второй тур

Когда состоится второй тур выборов президента? 21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны были бы дать украинцам ответы на ряд вопросов.



Для голосования во втором туре выборов надо взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).



Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

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