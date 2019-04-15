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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине

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      Порошенко и Зеленский - рейтинг на второй тур выборов 2019
      Рейтинги кандидатов перед вторым туром / Коллаж 24 канала

      Социологи и букмекеры обнародовали результаты опроса среди граждан Украины о том, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов 2019 в Украине. Самые высокие шансы на победу во втором туре выборов президента Украины имеет Владимир Зеленский, а Петр Порошенко несколько отстает. Об этом свидетельствуют данные на букмекерских сайтах.

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые данные на букмекерских сайтах и социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты​

      Ставки букмекеров: кто победит Порошенко или Зеленский

      По версии букмекерской компании "Фаворит", по состоянию на 11 апреля главным претендентом на победу является Зеленский – коэффициент на его победу составляет 1,24. Коэффициент на победу Порошенко – 3,65.

      ставки букмекери вибори президента другий тур Зеленський Порошенко
      Кто станет президентом Украины? Версия "Фаворит"

      Читайте также: Кто кого поддержит во втором туре выборов: мнение политолога

      Bwin тоже отдаёт предпочтение Зеленскому – ставки на него 11 апреля принимаются с коэффициентом 1,33, в то время как на Порошенко – 3,10.

      ставки на переможця виборів президента України
      Прогнозы букмекеров bwin на результаты президентских выборов

      В "Пари-матч" тоже больше всего ставят на победу Зеленского – 1,27. В то же время на победу Порошенко ставят 3,80.

      Читайте также: Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты


      Прогнозы "Пари-матч"

      Букмекерская контора 1xbet предсказывает победу Зеленского с коэффициентом 1,18. Тем временем на победу Порошенко ставят 3,1. 


      Кто победит на выборах президента Украины: версия 1xbet

      Прогнозы социологов

      Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", после первого тура президентских выборов положительные оценки направления развития страны выросли почти вдвое. Более оптимистично оценивают состояние дел в государстве жители Запада и Центра страны.

      Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.

      Рейтинги кандидатів у президенти: прогноз на другий тур
      Рейтинги кандидатов в президенты: прогноз на второй тур

      Когда состоится второй тур выборов президента? 21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны были бы дать украинцам ответы на ряд вопросов.

      Для голосования во втором туре выборов надо взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

      Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

      Участвуйте в опросе 24 канала:

       

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Публикации Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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