Экзит-полл на выборах проведут три социологических центра: когда будут первые результаты

Во время первого тура президентских выборов 2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-полл на выходе из избирательных участков.

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сказала, что результаты Национального экзит-полла будут известны после 20 часов 31 марта, пишет "РБК-Украина".

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Бекешкина отметила, что экзит-полл – неотъемлемый компонент любых демократических выборов.

Что такое экзит-пол?Опрос на выходе или послевыборный опрос – опрос избирателей проводится социологическими службами на выходе с избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

В Украине это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов, поскольку почти 70% респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными. Бекешкина добавила, что это уже 15-й экзит-полл, который "Деминициативы" проводят на выходе с избирательных участков, начиная с 1998 года.

К слову, спецслужбы Российской Федерации при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению неправдивых данных экзит-поллов. Россия хочет хаотизировать избирательный процесс и создать основания для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины. Когда и где они будут опубликованы, читайте здесь.



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