Хто кого підтримає в другому турі виборів: думка політолога

В другому турі зійдуться представник опозиції і умовно партії влади. Тому ніхто з опозиційних кандидатів не підтримає публічно Порошенка. А Зеленському немає сенсу з кимось об’єднатися.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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За словами Вігірінського, Зеленський на виборах уособлює нове обличчя не з політики. І публічне об’єднання з Юлією Тимошенко перекреслить його кампанію.

З Тимошенко Зеленський не об’єднається. Це різні стратегії, ідеології і технології. До того ж вони йдуть на парламентські вибори і планують створити коаліцію,

– зазначає Вігірінський.

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Експерт підкреслює: Порошенку, щоб виграти, треба протягом трьох тижнів вдвічі збільшити свій нинішній результат. І чесно досягти такого результату нереально.

В першій п’ятірці, крім Порошенка, всі інші представляють опозицію. Тобто всі решта – проти Порошенка. Як за три тижні чесно можна подолати розрив у 15% – близько трьох мільйонів голосів? 17-18% голосів у Порошенка – це його стеля,

– говорить Андрій Вігірінський.

За цей час, на його думку, Порошенко не покращить суттєво умови життя українців. Можна використати козир тарифів – пообіцяти, що вони не зростатимуть. Анонсувати додаткові соціальні виплати. Порошенко гратиме на дискредитації Зеленського. Крім того, явка, схоже, буде нижчою. І це на користь Порошенка. Ймовірно, діятиме так звана агітаційна сітка з підкупу виборців. Цей електорат прийде і проголосує за Порошенка.

Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК понад 70% голосів Володимир Зеленський набирає 30,4% голосів виборців, Петро Порошенко – 16,11%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,21% виборців, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,06%. Явка склала 62,72% виборців.



Згідно з результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

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