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      Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

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      Вибори України 2019 - порушення і фальсифікації 31 березня 2019
      Порушення на президентських виборах / фото з відкритих джерел

      В Україні відбуваються президентські вибори, проте у деяких регіонах вже зафіксована низка порушень. Так, станом на 10:00, тобто через 2 години після початку голосування, поліція вже зареєструвала 25 заяв і повідомлень про порушення.

      Фальсифікації у день виборів фіксують у різних регіонах. Так, станом на 10:00 зареєстровано 25 порушень: у Закарпатській області – 4, Кіровоградській – 3, Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській – по 2, Київській, Одеській, Черкаській – по 1 та у місті Києві – 7.

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      Які види порушень вже зафіксували?
      Незаконна агітація – 7 випадків.
      Підкуп виборця – 1 у Закарпатській області.
      Фотографування бюлетенів – 2 у Кіровоградській області;
      Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 1 у Житомирській області.

      Окрім того, рух "Чесно" повідомляє про випадки, коли дільниці у деяких регіонах відкривали завчасно. 

      А ось у Полтаві 262 дільницю не обладнали пандусами. Через це люди із інвалідністю не можуть без сторонньої допомоги потрапити ні на територію школи, де розташована дільниця, ні в саме приміщення.


      Люди із інвалідністю самотужки не можуть потрапити на одну із дільниць у Полтаві

      Також спостерігачі фіксують безліч схожих незначних порушень у низці регіонів. Зокрема, на багатьох дільницях інформаційні бюлетні розміщені не в алфавітному порядку.

      Чого не можна робити під час голосування?

      Зокрема, під час голосування на президентських виборах у 2019 році забороняється звітувати про своє волевиявлення. 

      Чого не можна робити виборцям відповідно до таємниці голосування:

      • Виборець не має права фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати цей бюлетень чи робити селфі у кабінках. Так порушується таємниця виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання.

      • Людина, яка бере гроші за свій голос, незалежно від її життєвих обставин, бере участь у злочинному процесі – підкупі виборців.

      • Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування також обмежені у праві здійснювати агітацію за чи проти якогось кандидата, це обмеження стосується й правоохоронців.

      Що загрожує порушникам?

      За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

      Зазначимо, що за 2,5 місяці передвиборчої кампанії до поліції із заявами про порушення зверталися понад 2 тисячі разів. За даними МВС, складено більш ніж півтисячі адмінпротоколів і відкрито майже півтори сотні кримінальних проваджень.

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      Що "світить" за порушення на виборах
       

      blog_ava
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      Теги: Порушення на виборах Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України
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