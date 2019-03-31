Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

В Україні відбуваються президентські вибори, проте у деяких регіонах вже зафіксована низка порушень. Так, станом на 10:00, тобто через 2 години після початку голосування, поліція вже зареєструвала 25 заяв і повідомлень про порушення.

Фальсифікації у день виборів фіксують у різних регіонах. Так, станом на 10:00 зареєстровано 25 порушень: у Закарпатській області – 4, Кіровоградській – 3, Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Луганській – по 2, Київській, Одеській, Черкаській – по 1 та у місті Києві – 7.

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Які види порушень вже зафіксували?

Незаконна агітація – 7 випадків.

Підкуп виборця – 1 у Закарпатській області.

Фотографування бюлетенів – 2 у Кіровоградській області;

Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 1 у Житомирській області.

Окрім того, рух "Чесно" повідомляє про випадки, коли дільниці у деяких регіонах відкривали завчасно.

А ось у Полтаві 262 дільницю не обладнали пандусами. Через це люди із інвалідністю не можуть без сторонньої допомоги потрапити ні на територію школи, де розташована дільниця, ні в саме приміщення.



Люди із інвалідністю самотужки не можуть потрапити на одну із дільниць у Полтаві

Також спостерігачі фіксують безліч схожих незначних порушень у низці регіонів. Зокрема, на багатьох дільницях інформаційні бюлетні розміщені не в алфавітному порядку.

Чого не можна робити під час голосування?

Зокрема, під час голосування на президентських виборах у 2019 році забороняється звітувати про своє волевиявлення.

Чого не можна робити виборцям відповідно до таємниці голосування:

• Виборець не має права фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати цей бюлетень чи робити селфі у кабінках. Так порушується таємниця виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання.

• Людина, яка бере гроші за свій голос, незалежно від її життєвих обставин, бере участь у злочинному процесі – підкупі виборців.

• Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування також обмежені у праві здійснювати агітацію за чи проти якогось кандидата, це обмеження стосується й правоохоронців.

Що загрожує порушникам?

За порушення передвиборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Приміром, за статтею "Підкуп виборців" можна отримати чотири роки ув'язнення. А якщо береш участь у каруселі – фотографуєш бюлетень і продаєш свій голос – до двох років. Або штраф до 5100 гривень чи виправні роботи.

Зазначимо, що за 2,5 місяці передвиборчої кампанії до поліції із заявами про порушення зверталися понад 2 тисячі разів. За даними МВС, складено більш ніж півтисячі адмінпротоколів і відкрито майже півтори сотні кримінальних проваджень.



Що "світить" за порушення на виборах

