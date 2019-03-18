Жодних селфі у кабінках: що заборонено робити виборцям під час голосування

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Українцям пригадали, що під час голосування забороняється звітувати про своє волевиявлення.

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко під час брифінгу нагадав, що виборець не повинен нікому звітувати про свій вибір, адже за це може бути кримінальна відповідальність.

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Також він перелічив, що не можна робити виборцям відповідно до таємниці голосування:

• Виборець не має права фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати цей бюлетень чи робити селфі у кабінках. Так порушуються таємниця виборів, що заборонено законом. Інакше буде кримінальне або адміністративне покарання.

• Людина, яка бере гроші за свій голос, незалежно від її життєвих обставин, бере участь у злочинному процесі – підкупі виборців.

• Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування також обмежені у праві здійснювати агітацію за чи проти якогось кандидата, це обмеження стосується й правоохоронців.



Основні дати президентських виборів 2019 року