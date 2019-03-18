Никаких селфи в кабинках: что запрещено делать избирателям во время голосования

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Украинцам напомнили, что во время голосования запрещается отчитываться о своем волеизъявлении.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга напомнил, что избиратель не должен никому отчитываться о своем выборе, ведь за это может быть уголовная ответственность.

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Также он перечислил, что нельзя делать избирателям в соответствии с тайной голосования:

• Избиратель не имеет права фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать этот бюллетень или делать селфи в кабинках. Так нарушаются тайна выборов, что запрещено законом. Иначе будет уголовное или административное наказание.

• Человек, который берет деньги за свой голос, независимо от его жизненных обстоятельств, участвует в преступном процессе – подкупе избирателей.

• Руководители органов государственной власти и местного самоуправления также ограничены в праве осуществлять агитацию за или против какого-либо кандидата, это ограничение касается и правоохранителей.



Основные даты президентских выборов 2019 года