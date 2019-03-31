На Чернігівщині невідомий спробував підпалити виборчу дільницю

У місті Борзна, що у Чернігівській області, на виборчій дільниці чоловік кинув запалювальну суміш.

Інцидент стався о 10:50 на дільниці по вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Займання ліквідували, постраждалих немає. Дільницю знову відкрили для голосування. Вона працює у штатному режимі.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 березня 2019 р.

Які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування – докладніше читайте тут.