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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

      421 Читать новость на русском
      Що загрожує за продаж голосу на виборах
      Що загрожує за продаж голосу на виборах / Фото з відкритих джерел

      В Україні за продаж свого голосу на виборах передбачена кримінальна відповідальність. Тобто, карають не тільки тих, хто підкуповує виборців, а й тих, хто продає свої голоси.

      Покарання за продаж голосу на виборах загрожує у тому разі, якщо людина прийняла пропозицію, обіцянку або вже отримала гроші у розмірі понад 125 гривень – тобто 3% від розміру мінімальної зарплати за:

      • відмову від участі в голосуванні;
      • голосування більш ніж один раз;
      • голосування за окремого кандидата або за відмову від голосування;
      • передачу виборчого бюлетеня іншій особі.

      Читайте також: Порушення на виборах: хто і як купує голоси українців?

      Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

      Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень; виправні роботи до 2 років або 2 роки обмеження волі.

      Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?

      • Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.
      • Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.

      У Громадянській мережі "Опора" нагадали, що на парламентських виборах 2014 року зафіксували десятки випадків фотографування бюлетенів. Але правоохоронці не відкрили жодного кримінального провадження.

      Щодо організаторів так званих сіток для підкупу, то правоохоронці теж нікого не притягнули до реальної відповідальності.

      вибори президента України дата коли як пройдуть коли початок голосування

      blog_ava
      У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ
      сьогодні
      12534
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порушення на виборах Кримінальні новини Гроші Штрафи
      Джерело: 24 канал
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