Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

В Украине за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность. То есть, наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса.

Наказание за продажу голоса на выборах грозит в том случае, если человек принял предложение, обещание или уже получила деньги в размере более 125 гривен – то есть 3% от размера минимальной зарплаты за:

отказ от участия в голосовании;

голосование более чем один раз;

голосование за отдельного кандидата или за отказ от голосования;

передачу избирательного бюллетеня другому лицу.

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Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах?

Штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен; исправительные работы до 2 лет или 2 года ограничения свободы.

Что нельзя делать избирателям, согласно тайне голосования?

Нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание.

Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.

В Гражданской сети "Опора" напомнили, что на парламентских выборах 2014 года зафиксировали десятки случаев фотографирования бюллетеней. Но правоохранители не открыли ни одного уголовного производства.

Что касается организаторов так называемых сеток для подкупа, то правоохранители тоже никого не привлекли к реальной ответственности.