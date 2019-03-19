15:00
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

      118 Читати новину українською
      Что грозит за продажу голоса на выборах
      Что грозит за продажу голоса на выборах / Фото из открытых источников

      В Украине за продажу своего голоса на выборах предусмотрена уголовная ответственность. То есть, наказывают не только тех, кто подкупает избирателей, но и тех, кто продает свои голоса.

      Наказание за продажу голоса на выборах грозит в том случае, если человек принял предложение, обещание или уже получила деньги в размере более 125 гривен – то есть 3% от размера минимальной зарплаты за:

      • отказ от участия в голосовании;
      • голосование более чем один раз;
      • голосование за отдельного кандидата или за отказ от голосования;
      • передачу избирательного бюллетеня другому лицу.

      Читайте также: Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?

      Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах?

      Штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен; исправительные работы до 2 лет или 2 года ограничения свободы.

      Что нельзя делать избирателям, согласно тайне голосования?

      • Нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание.
      • Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.

      В Гражданской сети "Опора" напомнили, что на парламентских выборах 2014 года зафиксировали десятки случаев фотографирования бюллетеней. Но правоохранители не открыли ни одного уголовного производства.

      Что касается организаторов так называемых сеток для подкупа, то правоохранители тоже никого не привлекли к реальной ответственности.

      вибори президента України дата коли як пройдуть коли початок голосування

      blog_ava
      Великий пост 2019: календарь питания по днях
      сегодня
      158352
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Нарушения на выборах Криминальные новости Деньги Штрафы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шулявський міст: ще одне родовище для казнокрадів?
      сегодня , 15:00 Шулявський міст: ще одне родовище для казнокрадів?
      Артем Овдієнко 1
      IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      сегодня , 14:01 IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      52
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      162
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      сегодня , 12:30 Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      2621
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сегодня , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 2914
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Пугачева в Сочи призвала не врать
       6 октября 2015 , 16:21
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украина – Португалия: стало известно, где состоится матч отбора к Евро-2020
       27 декабря 2018 , 20:09
      Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛ
       27 декабря 2018 , 23:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук