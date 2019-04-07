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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко ответил на предложение Кличко сдать анализы в WADA: Я эти тесты пройду сразу

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Президент Украины Петр Порошенко ответил на предложение украинского боксера Владимира Кличко пройти медицинское обследование в WADA. Так, действующий глава государства и кандидат в президенты отметил: в начале следующей недели он готов пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

      24 канал сообщал, что легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому сдать анализы в WADA.

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      "Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко, даже больше – я благодарен ему. Это очень важно и принципиально, чтобы самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила и вывод на чистую воду российского допингового агентства, и снятие России с большинства соревнований, провела такое исследование. Авторитет этой организации не вызывает никакого сомнения ни у кого", – отметил Порошенко в эфире телеканала "Украина".

      Что такое WADA?
      Независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году. Штаб-квартира ВАДА размещается в Монреале (Канада), текущий президент ВАДА – Джон Фэйхи. В агентстве страны представляются по географическому принципу согласно пяти олимпийским регионам: Африка (3 члена), Америка (5), Азия (4) Европа (6), Океания (2).

      В 2014 году под эгидой ВАДА было проведено 283 тысяч проб на допинг у спортсменов. Пробы проводили спортивные федерации и национальные антидопинговые организации в 32 лабораториях всего мира. В более трех тысячах анализах обнаружили запрещенные вещества. Среди национальных антидопинговых организаций всего выполнили проверку Китай (13 тысяч), Россия (12 тысяч) и Германия (9 тысяч).

      Среди спортивных дисциплин больше всего проверялось в футболе – 31 тысяч проб (144 образца содержали запрещенные вещества). Среди других олимпийских видов спорта наибольшее количество анализов проведено в легкой атлетике (25 тысяч), велосипедном спорте (22 тысячи) и водным видам спорта (12 тысяч. Меньше всего – в керлингу (306).

      Так, президент подчеркнул, что готов сдать анализы в WADA сразу же по прибытии их специалистов в Украину.

      Немедленно, в начале следующей недели приедут сюда и руководство, и эксперты этой организации. Я эти тесты пройду сразу же по их прибытию. Это чрезвычайно важно. Я считаю, что чрезвычайно важно угрозой является то, когда есть даже подозрение, что главнокомандующим страны может стать человек с наркотической зависимостью,
      – сказал Петр Порошенко.

      История с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?​
      Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Дебаты обычно происходят перед днем ​​тишины. На этот раз день дебатов приходится на 19 апреля. Правда, у Петра Порошенко уже появилось новое предложение, с которым он обратился к штабу Зеленского – провести дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Новости Спорта Новости политики Владимир Кличко Допинг НСК Олимпийский Дебаты Зеленского с Порошенком
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