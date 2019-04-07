Порошенко відповів на пропозицію Кличка здати аналізи у WADA: Я ці тести пройду відразу

Президент України Петро Порошенко відповів на пропозицію українського боксера Володимира Кличка пройти медичне обстеження у WADA. Так, чинний глава держави і кандидат у президенти зазначив: на початку наступного тижня він готовий пройти тест у Всесвітньому антидопінговому агентстві.

24 канал повідомляв, що легендарний український боксер, екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко запропонував кандидатам у президенти України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи у WADA.

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"Повністю підтримую заклик Володимира Кличка, навіть більше – я вдячний йому. Це надзвичайно важливо і принципово, щоб найавторитетніша у світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила і виведення на чисту воду російську допінгову агенцію, і зняття Росії із більшості змагань, провела таке дослідження. Авторитет цієї організації не викликає жодного сумніву ні у кого", – зазначив Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

Що таке WADA?Незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті. Заснована у 1999 році. Штаб-квартира ВАДА розміщується в Монреалі (Канада), поточний президент ВАДА – Джон Фейхі. В агентстві країни представляються за географічним принципом відповідно до п'яти олімпійських регіонів: Африка (3 члени), Америка (5), Азія (4), Європа (6), Океанія (2).



У 2014 році під егідою ВАДА було проведено 283 тисяч проб на допінг у спортсменів. Проби проводили спортивні федерації та національні антидопінгові організації в 32 лабораторіях всього світу. У понад трьох тисячах аналізах виявили заборонені речовини. Серед національних антидопінгових організацій найбільше виконали перевірку Китай (13 тисяч), Росія (12 тисяч) та Німеччина (9 тисяч).



Серед спортивних дисциплін найбільше перевірялося у футболі – 31 тисяча проба (144 зразки містили заборонені речовини). Серед інших олімпійських видів спорту найбільшу кількість аналізів проведено в легкій атлетиці (25 тисяч), велосипедному спорті (22 тисячі) та водних видах спорту (12 тисяч). Найменше – в керлінгу (306).

Так, президент наголосив, що готовий здати аналізи у WADA відразу ж після прибуття їх фахівців в Україну.

Негайно, на початку наступного тижня приїдуть сюди і керівництво, і експерти цієї організації. Я ці тести пройду одразу ж, по їх прибуттю. Це є надзвичайно важливо. Бо я вважаю, що є надзвичайно важливою загрозою те, коли є навіть підозра, що головнокомандувачем країни може стати людина із наркотичною залежністю,

– сказав Петро Порошенко.

Історія з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Дебати зазвичай відбуваються перед днем тиші. Цього разу день дебатів припадає на 19 квітня. Щоправда, у Петра Порошенка вже з’явилася нова пропозиція, з якою він звернувся до штабу Зеленського – провести дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня.