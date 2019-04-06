Луценко хоче, аби Зеленський і Порошенко провели дебати у цікавому місці

Генпрокурор Юрій Луценко виступив із пропозицію, аби дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським відбулися у бібліотеці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і виклав світлини найкрасивіших бібліотек світу.

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"Я – за дебати в бібліотеці. Із попередньою здачею річних декларацій прочитаних книжок", – зауважив він.

Пропозицію очільника ГПУ вже підтримала його речниця Лариса Сарган.

Що саме мав на увазі Луценко, висуваючи місцем проведення дебатів бібліотеку, невідомо. Імовірно, він таким чином хотів зіронізувати, що місце проведення дебатів ще не визначено. А можливо, пані Юрій хоче, аби новообраний президент був начитаним.

Луценко й раніше відзначався дивними заявами. Зокрема, він у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час їхньої першої зустріч чинний посол США Марі Йованович надала йому список "недоторканих", тобто перелік тих осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За словами голови генпрокуратури, на такий крок з боку дипломатки він відповів: "Це неприпустимо!" Згодом такі слова генпрокурора спровокували неабиякий резонанс як у політикумі, так і у суспільстві.

Що відомо про дебати між Порошенком та Зеленським і де вони мають відбутися? Одразу після першого туру президентських виборів в Україні, за підсумками якого перші дві сходинки посіли шоумен Володимир Зеленський і чинний гарант Петро Порошенко, останній погодився брати участь у дебатах зі своїм опонентом перед другим туром. Згодом Зеленський опублікував відео, в якому прийняв виклик, щоправда ще поставив свої умови, однією із яких було проведення заходу на НСК "Олімпійський у Києві. Порошенко, зі свого боку, на це погодився.



Наразі невідомо, скільки коштуватиме провести дебати на головному стадіоні України. Голова Суспільного Зураб Аласанія попередньо оцінив їх у 1 мільйон доларів. Як приклад він навів концерт "Океану Ельзи" тут, який обійшовся у 500 тисяч доларів. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних. Наразі між Суспільним і командами кандидатів тривають перемовини щодо дебатів і місця проведення заходу.



Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед другим туром, який заплановано на 22 число. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.



Існує три формати, у яких можуть пройти дебати – за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у них обидвом кандидатам нічого не загрожує.