Доля виборів може вирішуватись під час дебатів Зеленського і Порошенка, – КВУ

Кампанія напередодні другого туру президентських виборів в Україні відбувається за технологією "доведення до абсурду". Проте, дебати між кандидатами, про які вони ніяк не домовляться, потрібні суспільству і можуть вплинути на результати виборів.

Голова "Комітету виборців України" Олексій Кошель в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що ситуація з обміном відеороликами між Зеленським і Порошенком нагадує карнавал, а не справжню виборчу кампанію.

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Якщо реально оцінювати, то ми спостерігаємо технологію доведення до абсурду. На превеликий жаль, виборча кампанія перетворилася на карнавал заяв, карнавал емоцій і ми бачимо кампанію, де дуже мало змісту і дуже багато форми,

– сказав Кошель.

Проте, обидва кандидати не порушують чинне законодавство, обмінюючись відеороликами. Вони не агітують за себе, не розміщують відео на платній основі, тому це не порушення, а просто "поширення інформаційних повідомлень".

Водночас, у суспільства залишається попит на дебати між Зеленським і Порошенком. На думку Кошеля, ця публічна дискусія навіть може суттєво вплинути на вибір українців під час голосування на виборах.

"Насправді суспільству потрібні дебати. Дуже шкода, що дебати зараз розглядаються виключно як політична і виборча технологія, але в цьому також є певні "плюси". Якщо ми дебатами про дебати заповнимо весь період між першим і другим туром, природно, що буде інтерес до цієї технології, і тоді не виключаю, що доля виборів може вирішуватись саме під час дебатів", – пояснив голова КВУ.

Що відомо про проведення дебатів між Порошенком і Зеленським? Після результатів екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко. Тоді ж чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Національна суспільна телерадіокомпанія України вже готується до проведення цих дебатів. Глава Суспільного Зураб Аласанія вже вступив у діалог зі штабом Володимира Зеленського, а 8 квітня має відбутися навіть їх спільна зустріч, на якій обговорять майбутні дебати. Дискусія зазвичай відбувається перед голосуванням – цього разу 19 квітня. На думку Аласанії, орієнтовна вартість дебатів – 1 мільйон доларів.