Вакарчук звернувся до Зеленського і Порошенка через дебати: Вимагаю змісту

Український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка. У відеозверненні він висловив їм свою вимогу щодо дебатів.

Так, Вакарчук пояснив: протягом всієї президентської кампанії він лише бачить, як зміст підміняється формою.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

"Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу", – зазначив Вакарчук.

Він додав, що, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права.

Так, він поставив кандидатам у президенти низку запитань:

Якою вони бачать програму реформування судової системи?



Як вони збираються повертати додому військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах?



Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас?



Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх?



Яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення?

Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. Вимагаю змісту!

– наголосив Вакарчук.

Дивіться відеозвернення Святослава Вакарчука щодо дебатів Зеленського і Порошенка

Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.