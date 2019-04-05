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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов: Требую содержания

      95 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко. В видеообращении он выразил им свое требование относительно дебатов.

      Так, Вакарчук объяснил: на протяжении всей президентской кампании он только видит, как содержание подменяется формой.

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      "Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит на протяжении всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", – отметил Вакарчук.

      Он добавил, что, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.

      Так, он поставил кандидатам в президенты ряд вопросов:

      Какой они видят программу реформирования судебной системы?

      Как они собираются возвращать домой военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах?

      Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс?

      Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех?

      Каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?

      Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл – формой. Требуйте от кандидатов в президенты конкретных ответов на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма. Требую содержания!
      – отметил Вакарчук.

      Смотрите видеообращение Святослава Вакарчука по поводу дебатов Зеленского и Порошенко

      Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?
      Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Святослав Вакарчук Новости Украины Новости политики
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