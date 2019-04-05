Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов: Требую содержания

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко. В видеообращении он выразил им свое требование относительно дебатов.

Так, Вакарчук объяснил: на протяжении всей президентской кампании он только видит, как содержание подменяется формой.

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"Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит на протяжении всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", – отметил Вакарчук.

Он добавил, что, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.

Так, он поставил кандидатам в президенты ряд вопросов:

Какой они видят программу реформирования судебной системы?



Как они собираются возвращать домой военнопленных и политических заключенных, находящихся сейчас в российских тюрьмах?



Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс?



Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех?



Каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?

Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл – формой. Требуйте от кандидатов в президенты конкретных ответов на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма. Требую содержания!

– отметил Вакарчук.

Смотрите видеообращение Святослава Вакарчука по поводу дебатов Зеленского и Порошенко

Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?

Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.