Луценко заявив, що посол США Йованович надала йому список "недоторканих"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що чинний посол США Марі Йованович (її призначили на цю посаду у 2016 році – 24 канал), під час першої їхньої зустрічі надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США.

Очільник Генпрокуратури у коментарі американському виданню The Hill, зауважив, що його відповідь на таку вимогу була "Це неприпустимо!"

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"Ніхто у цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину", – переконує Луценко.

Крім того, Генпрокурор заявив, що очолюване ним відомство не отримало коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".

"Тоді у нас була справа за розкрадання урядової технічної допомоги США на суму у 4,4 мільйона доларів, і щодо цього відбувся вищезазначений діалог. Йованович вважала, що наші співбесіди з українськими громадянами, українськими держслужбовцями, які були частими відвідувачами американського посольства, кидають тінь на антикорупційну політику", – стверджує чиновник.

Луценко водночас додав, ГПУ отримала від посольства США за підписом посла. У ньому мовилося, що гроші були під повним контролем посольства США, і що дипустанова не вимагала нашої правової оцінки цих фактів.

"Ситуація була досить дивною, оскільки кошти, про які ми говоримо, було призначено для Генеральної прокуратури, і ми сказали їм, що ми ніколи не бачили їх, і посольство США відповіло, що проблем немає ", – каже посадовець.

У ГПУ підтвердили, що Луценко дав інтерв'ю виданню Hill. Цей ресурс є одним з провідних політичних видань США, який фокусується на роботі Конгресу та Білого Дому. Зазвичай з нього починають свій день американські політики.

Натомість у Державному департаменті (зовнішньополітичне відомство, аналог українського МЗС – 24 канал) наголосили, що заяви Луценка – "відверта фальсифікація".

"Ми бачили повідомлення про звинувачення. Наразі Сполучені Штати не надають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, зокрема в ГПУ, після Революції гідності 2014 року. Коли ж політична воля для справжніх реформ з боку кількох прокурорів, що змінювали один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти", – розповів представник органу у коментарі The Hill.