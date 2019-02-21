Янукович радився з Путіним та головою ФСБ перед розстрілами на Майдані, – ГПУ

Екс-президент Віктор Янукович і його оточення перед початком масових розстрілів на Майдані, 18 лютого 2014 року, спілкувалися по телефону з російськими високопосадовцями.

У день перед початком масових розстрілів на Майдані, Янукович близько 7 години ранку телефонував з власної резиденції Захарченку та екс-голові СБУ Якименку.

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Слідство припускає, що у цих розмовах йшлося про підготовку до створення координаційного штабу по розгону Майдану.

Після наказу про початок антитерористичної операції проти Майдану, о 11:51 екс-голова СБУ мав розмову з головою ФСБ Росії Бортніковим. Ще пізніше Янукович також розмовляв з Бортніковим.

У вечірній час – найбільш гарячий, як ми пам’ятаємо на Майдані, Якименко неодноразово вів телефонні переговори з Януковичем, а Янукович неодноразово спілкувався з іншими посадовими особами України,

– зазначив Луценко.

О 20:02 Віктор Янукович розмовляв з керівниками США, які вимагали припинити насилля на Майдані.

О 22:43, коли насилля почало переходити в прямий збройний напад на мирних демонстрантів, Янукович спілкувався з президентом Російської Федерації Путіним,

– нагадав Луценко.

Як свідчать доступні матеріали кримінального провадження, саме о 23:00 Захарченко кинув всі сили на штурм Майдану, одразу після цієї розмови.

Уже о 23:28 Путін з власної ініціативи спілкувався з Януковичем. При цьому о 23:00 були призначені перемовини Януковича з опозицією після того, як штурм провалився.

Це була реакція Москви на зрив їхнього плану,

– вважають у ГПУ.

О 23:51 Захарченко спілкувався з міністром внутрішніх справ Російської Федерації Коломойцевим. Генпрокурор додав, що під час подій на Майдані у Києві перебували працівники ФСБ Росії.

Ми знаємо, що Якименко забезпечував усі умови для роботи і харчування в центральному управлінні СБУ 23 співробітників ФСБ РФ та 6 співробітників ФСБ РФ у січні та лютому 2014 року відповідно,

– розповів Луценко.

Який вирок отримав Янукович?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

До слова, прокуратура підготувала повідомлення про підозру екс-ватажку бойовиків "ДНР", громадянину Росії Ігорю Безлеру, відомому за позовним "Бєс". За його наказами окупанти катували українських полонених.