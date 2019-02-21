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      Чинний полковник Нацгвардії бив ногами нинішнього бійця ЗСУ на Майдані: з'явилися обурливі фото

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      Чинний полковник Нацгвардії бив ногами нинішнього бійця ЗСУ на Майдані: з’явилися обурливі фото
      Чинний полковник Нацгвардії бив ногами нинішнього бійця ЗСУ на Майдані: з’явилися обурливі фото / Фото з Facebook-сторінки Андрія Білецького

      Полковник Василь Пилипенко у грудні минулого року був призначений заступником начальника Національної академії Нацгвардії України по роботі з особовим складом. Його помітили на фотографіях, зроблених у період Революції Гідності. На них чинний полковник Нацгвардії б’є ногами вже нинішнього бійця ЗСУ на Майдані.

      Учасник Революції Іван Гранаткін опублікував у себе на Facebook-сторінці кілька фото з Пилипенком в період Майдану і під час призначення заступником начальника Академії Нацгвардії.

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      Полковник Василь Пилипенко у 2016 році Указом президента був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

      Пан Полковник, як тобі спиться, потворо?
      – написав Гранаткін.

      полковник і активіст майдан
      Полковник Нацгвардії під час Майдану та призначення нової посади//Фото з Facebook-сторінки Івана Гранаткіна

      На фотографіях видно як чинний начальник Національної академії Нацгвардії України бив одного з лежачих активістів під час Революції Гідності.

      майдан покловник
      Полковник б'є ногами активіста під час Майдану//Фото з Facebook-сторінки Івана Гранаткіна

      Народний депутат Андрій Білецький підтвердив, що на фото з лежачим активістом дійсно Пилипенко, який завдає удар ногою.

      Він зазначив, що сьогодні Пилипенко відповідає за роботу з особовим складом на посаді заступника начальника Національної академії Національної гвардії України. Тобто, відповідає за світогляд військовослужбовців.

      Може, навіть про Майдан розповідає,
      – написав нардеп.

      Він також повідомив, що активіст, якого бив Пилипенко, тепер є бійцем підрозділу спеціального призначення "Азов" з позивним "Акула".

      Наймолодший в Україні командир батальйону. Досвідчений ветеран у свої 25,
      – додав він.

      акула ато
      Боєць "Акула", якого бив чинний полковник Нацгвардії ногами під час Майдану//Фото з Facebook-сторінки Андрія Білецького

      Минуло вже п'ять років після подій Революції Гідності. І одне з найголовніших питань, які хвилюють українців донині: чи покарали силовиків та політиків, які були причетні до кровопролиття на Майдані.


       

      blog_ava
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      Теги: Збройні сили України Новини України Євромайдан Нацгвардія Поліція
      Джерело: 24 канал
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