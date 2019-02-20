Українським полоненим прострілювали ноги та ламали кістки: ГПУ склала підозру екс-ватажку "ДНР"

Прокуратура 15 січня підготувала повідомлення про підозру екс-ватажку бойовиків "ДНР", громадянину Росії Ігорю Безлеру, відомому за позовним "Бєс". За його наказами окупанти катували українських полонених.

Безлера звинувачують у воєнних злочинах, передбачених статтями щодо жорстоких вбивств та епізодів катувань заручників, повідомив Юрій Луценко.

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Слідство встановило, що в окупованій бойовиками Горлівці Безлер влаштовував справжні катівні. Захоплені Безлером військові ЗСУ, правоохоронці та цивільні зазнавали жорстоких тортур, деякі були вбиті.

Полонені утримувались у непридатних для цього умовах, отримували обмежену кількість харчів, води, були позбавлені можливості нормально справляти фізіологічні потреби та отримувати меддопомогу,

– додав Луценко.

За безпосередньої участі Безлера, або за його наказом окупанти проводили так звані "допити", а насправді страшні катування.

Людям прострілювали ноги, ламали кістки молотками, катували струмом і розпеченим паяльником. Полонених душили, кастрували та знімали з них скальп,

– сказав Юрій Луценко.

Свідки зазначають, що підлеглі "Бєса" щовечора шикували полонених та розстрілювали кожного п'ятого. Їх також змушували ходити замінованим полем – унаслідок чого загинули десятки осіб. Один зі свідків був присутнім під час розстрілу понад 30 полонених.

Що відомо про Ігоря Безлера? Він екс-ватажок бойовиків "ДНР", громадянин Росії. Відомий за позовним "Бєс". У квітні 2014 року Безлер у складі диверсійної групи брав участь в захоплені Донецького СБУ та будівлі МВС у Горлівці. Однак вже наприкінці 2014 року він нібито виїхав з Горлівки до невідомого для слідства місця.

Дивіться відеокоментар Юрія Луценка щодо справи Ігоря Безрела:



