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      Украинским пленным простреливали ноги и ломали кости: ГПУ составила подозрение экс-главарю "ДНР"

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      Украинским пленным простреливали ноги и ломали кости: ГПУ составила подозрение экс-главарю "ДНР"
      Украинским пленным простреливали ноги и ломали кости: ГПУ составила подозрение экс-главарю "ДНР" / ord-ua.com

      Прокуратура 15 января подготовила сообщение о подозрении экс-главарю боевиков "ДНР", гражданину России Игорю Безлеру, известному под позывным "Бес". По его приказам оккупанты пытают украинских пленных.

      Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями относительно жестоких убийств и эпизодов пыток заложников, сообщил Юрий Луценко.

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      Следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие застенки. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.

      Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество еды, воды, были лишены возможности нормально справлять физиологические потребности и получать медпомощь,
      – добавил Луценко.

      При непосредственном участии Безлера, или по его приказу оккупанты проводили так называемые "допросы", а на самом деле страшные пытки.

      Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп,
      – сказал Юрий Луценко.

      Свидетели отмечают, что подчиненные "Беса" каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю – в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела свыше 30 пленных.

      Что известно об Игоре Безлере?Он экс-главарь боевиков "ДНР", гражданин России. Известен под позывным "Бес". В апреле 2014 года Безлер в составе диверсионной группы участвовал в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке. Однако уже в конце 2014 года он якобы уехал из Горловки в неизвестное следствию место.

      Смотрите видеокомментарий Юрия Луценко по делу Игоря Безрела:


       

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      Теги: Новости Украины Новости России Криминальные новости Жертвы Украина – Россия Юрий Луценко ГПУ Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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