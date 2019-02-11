Північна Корея – це одна з найбільш живучих квазіреспублік створених під зовнішнім впливом Радянського Союзу. Саме тому у неї так багато спільного з псевдореспубліками окупованого Донбасу – так званими "ЛНР" та "ДНР".

Нумо згадаємо події, які відбувались в ці дні рівно три роки том. Парламент декомунізує Артемівськ та ще більше ста міст і сіл. Засудженого у РФ Олега Сенцова повезуть до Іркутська, Олександра Кольченка – у Челябінськ. Мінфін США включить до "списку Магнітського" ще п'ять росіян.

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А в ніч 7 лютого 2016 року КНДР запустить ракету дальнього радіусу дії. Ракета виведе на орбіту штучний супутник Землі. Рада Безпеки ООН прийме резолюцію, в якій різко засудить ці дії КНДР. Проти Північної Кореї введуть санкції. Заборонять поставки авіаційного палива, остаточно відріжуть КНДР від світової банківської системи. Фактично, заборонять експорт вугілля, золота і рідкісноземельних металів в КНДР. А також дозволять огляд усіх вантажів, які надходять до Північної Кореї або з неї.

Північна Корея – це одна з найживучіших квазіреспублік створених під зовнішнім впливом Радянського Союзу. На її прикладі гарно видно, куди приводить цей шлях.

Нумо поговоримо про те, що спільного у Північної Кореї та окупованого Донбасу. Я свідомо не додаю до переліку Крим, адже він, на відміну від Донбасу, уже не претендує ні на що – навіть на квазідержавність.

Чим "ЛНР" та "ДНР" схожі на Північну Корею

► Заснування

Почнемо з заснування. Кожне з цих утворень з’явилося внаслідок значних історичних потрясінь. Донбас було окуповано у період, коли Україна вирвалась з політичної орбіти Росії, скинула одного президента і тільки мала офіційно обрати нового. Корею було розділено на дві частини внаслідок Другої світової війни. Контроль над північчю півострову отримали війська СРСР, південь потрапив до сфери впливу США.

На той момент у північній частині Кореї була зосереджена левова частина промисловості, яка, на відміну від промисловості Донбасу, не була відсталою для свого часу. Південна Корея ж була однією з найбідніших країн світу з ВВП на душу населення у 65 доларів США. Україна ж хоч і має економічну кризу внаслідок війни, але лишається країною з економікою, що розвивається.

► Вожді

Але давайте повернемось до спільних рис. Перший "великий вождь" КНДР – Ким Сон Джу – капітан червоної армії, якого трохи пізніше назвуть Кім Ір Сеном. В Радянському Союзі він перебував з 1940 по 1945 роки. В 1942 році він пройшов курс навчання в Хабаровському піхотному училищі. Його син, Кім Чен Ір, народився в селі В'ятське, за 70 кілометрів від Хабаровська. Там його звали Юрій Ірсеновіч Кім.

Більшість ватажків терористів та так званих польових командирів фейкових "ЛНР" та "ДНР" були громадянами Росії: Ігор Гіркин, Олександр Можаєв ("Бабай"), Ігор Безлер ("Біс"), Арсеній Павлов ("Моторола"), Олександр Бородай та далі за списком.

► Вибори

Багато спільного і у питаннях виборів. В КНДР створили Єдиний демократичний вітчизняний фронт, який об'єднав усі партії, а в кінці 1946 року пішов на так звані вибори. На них по кожному округу висувався лише один, люди могли голосувати або за, або проти нього. За даними КНДР явка склала понад 99 % виборців, 97% з яких проголосували "за". На розповідь про вибори в "ЛДНР" я просто не витрачатиму ваш час. Ви в курсі як там усе проходило.

► "Росія, введи війська!"

Коли почалася війна, Пхеньян звинуватив у нападі Сеул. Після чого під гаслом про захист мирного населення перейшов до бойових дій. Так і російські медіа і терористи намагалися ліпити з України образ агресора і вбивць. Вони не гребували навіть убивствами своїх же мирних громадян. Зокрема, 4 роки тому, коли тролейбусна зупинка в Донецьку була обстріляна зі зброї, дальність роботи якої дозволяла вести вогонь лише з контрольованих терористами позицій. Багато з вас також пам’ятає момент, коли один з наймедійніших і найвпливовіших ватажків терористів звертався до Росії по військову допомогу.

Відео: Гіркін просить ввести війська Путіна

Офіційно її надано не було. Хоча якщо глянути російські ЗМІ, то виявиться що не все так просто.

Відео: пропагандистка РФ Скабєєва про те, що в "ОРДЛО" більше танків ніж у Німеччини

Ми ж розуміємо, що усі ці танки не впали з неба. Бо інакше їм не було звідки братись. На окупованих нині територіях не було ні крупних воєнних підрозділів з технікою, ні артилерійських складів. Хоча уже восени 2014 року кількість артилерійських стволів по той бік лінії фронту на багатьох напрямках почала перевищувати нашу.

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Подібна історія була і в Кореї рівно 70 років назад. У 1949 році глава КНДР і вихованець Хабаровського піхотного училища Кім Ір Сен звернувся до СРСР з проханням про допомогу у вторгненні в Південну Корею. Однак, офіційно москва не задовольнила це прохання. Це не завадило 25 червня 1950 року семи дивізіям Кім Ір Сена за підтримки 150 радянських танків атакували південь, і за чотири дні взяти Сеул.

► Медалі, більше медалей!

І як багато російських офіцерів отримали ордени та медалі за Донбас і Крим, так і радянські пілоти отримали їх за участь у корейській війні. Взагалі обвішуватись різними медалями та орденами люблять як терористи Донбасу, так корейські військові.

Віськові КНДР/ "Моторола"

Подібні речи сприяють творенню різних міфів про народних героїв (як це було з терористом "Моторолою"), культів лідерів та реальності, яка зрозуміла виключно ним самим. Все це – звична річ для тоталітарних або авторитарних держав.

► Права і свободи

До цього укладу життя прагнуть й "ЛНР" з "ДНР". Вони, як і Північна Корея, створили міністерство державної безпеки, щоб переслідувати ворогів республіки, виявляти шпигунів та неблагонадійних громадян.

В усіх цих квазідержавних об’єднаннях прав та свобод просто не існує. В КНДР, "ЛНР" та "ДНР" вас можуть схопити на вулиці, побити, оголосити ворогом республіки та кинути у в’язницю на невизначений строк. Публічні розстріли в Донецьку поки не проводять, але, можливо, це тільки питання часу.

В КНДР зараз будь-яка неофіційна преса поза законом. В них відсутній доступ до іноземних газет і журналів та інтернету. Інформаційний контент на Донбасі по якості мало чим відрізняється від корейського. Інтернет там не відключали, але росіяни створили у ньому купу своїх псевдоЗМІ і практично заполонили сервіс YouTube своїм контентом. Допоки ми програємо їм в інтернеті, його немає сенсу відключати.

► Фінансова (не)залежність

Крім того, з моменту свого створення Північна Корея ніколи не була фінансово незалежною, вона залежала від допомоги СРСР. Коли союз розвалився, товарообіг КНДР знизився, підприємства зупинилися, а населення почало голодувати.

На Донбасі росіяни виявился мудрішими. Розуміючи, що вони там не на завжди, не стали вкладати в нього якихось капітальних інвестицій, а просто порозпилювали і повивозили частину робочих заводів, а неприбуткові шахти позакривали. Після цього вони почали туди возити гуманітарну допомогу і пенсії. Але чомусь не російські.

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Зараз КНДР – під санкціями Європейського союзу, Японії, США, ООН, Південної Кореї. Коло економічних партнерів обмежено, головним торговим партнером Північної Кореї є Китай. За оцінками експертів, в 2016 році продажі в Китай склали 88 % всього північнокорейського експорту. "ЛНР" та "ДНР", по суті, також не мають ніякої економічної суб’єктності й для них закриті всі європейські та американські ринки. Та навіть Росія не поспішає відкривати для них свій. Бо у неї достатньо і свого вугілля та руди.

Чим відрізняються "ЛНР", "ДНР" та Північна Корея

• З розбіжностей варто зазначити що жителям окупованого Донбасу поки що можна виїжджати звідти. І навіть подорожувати світом, користуючись українським паспортом. Там лишився іще невеликий протестний потенціал. Але з кожним роком стачки їхніх шахтарів та робітників стають усе жалюгіднішими.

• На Донбасі частіше міняються лідери. І якщо у КНДР за 70 років їх було аж три, то так звана "ЛНР" побила цей рекорд усього за 4 роки.

• КНДР, як і ОРДЛО, закидають заробляння грошей на виробництві наркотиків та контрафактних сигарет. Але КНДР іще навчилася дуже якісно підробляти долари – валюту Америк,и яку там так сильно ненавидять. Тому можемо чекати коли в так званій "ДНР" візьмуть на озброєння досвід колег і почнуть підробляти гривні та євро.

• В КНДР колишнім лідерам змушують поклонятися. В "ЛДНР" – їх проклинати. А ще не окупованому Донбасі поки не заборонили носити джинси та інший бездуховний одяг. Але усьому свій час.

• Врешті-решт, фейкові республіки Донбасу не мають і частини суб’єктності, яку має КНДР. І тому вони навряд колись спробують виготовити ядерну бомбу. Та і, чесно кажучи, на відміну від КНДР, вони просто не здатні захистити себе без зовнішньої допомоги.

Корейська війна, точніше її гаряча фаза, закінчилась разом зі смертю йосипа сталіна. І у мене є усі підстави вважати, що війна на Донбасі закінчиться якщо президент росії помре. Оскільки з усієї владної верхівки в росії тільки він готовий заради примарних здобутків на донбасі терпіти санкційний і дипломатичний тиск, поступово але доволі швидко перетворюючи свою країну на вигнанця.

Україна та Південна Корея: паралелі

Що ж стосується паралелей між нами та Південною Кореєю – то їх доволі важко провести. З одного боку, ми значно багатші і сильніші ніж вони були 70 років тому. Нам теж допомагає Захід, нехай і не солдатами. Нам теж дають кредити, хоч і порівняно менші та під процент.

Наше населення не є малоосвіченим, як було у них. Точніше воно не є настільки малоосвіченим, як у Кореї середини минулого сторіччя.

Ми розташовані у географічному центрі Європи. Південна Корея ж обмеженої водою з усіх боків. Російські війська не доходили до Києва. Нам взагалі, у порівнянні з Кореєю, незрівнянно пощастило. То чи можемо ми повторити її долю?

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Економічне диво в Кореї стало можливим завдяки приходу диктатора внаслідок військового перевороту. Він, як і його колега у Сингапурі, прийняв ряд рішучих дій, провівши маштабну націоналізацію і зокрема банківського сектору.

Як створити своє "економічне диво"?

Зараз трішки інші часи, і навряд міжнародна спільнота буде нам допомагати у разі встановлення диктатури. Тому для того, щоб створити своє економічне диво нам доведеться порозумнішати самим і трішки подорослішати.

Зрозуміти, що краще чесні тарифи у платіжці, ніж постійні борги і залежність від Росії. Краще перемогти корупцію в країні і в собі, ніж виграти 100 гривень сьогодні, щоб завтра тебе такі ж, як ти, обікрали на 500. Краще демократично обирати владу і контролювати її, ніж одягати рожеві окуляри та ліпити месій з учорашніх корупціонерів чи пройдисвітів. Зрозуміти, що треба ходити на вибори і обирати там головою, а не гаманцем.

Нам іще багато чого доведеться зрозуміти, щоб подорослішати. З іншого боку, у нас не дуже великий вибір. Бо що буває з тими, хто дав слабину перед Росією, гарно видно не тільки в Північній кореї. На жаль, нам уже не треба ходити так далеко за прикладами.