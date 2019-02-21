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      Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: возмутительные фото

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      Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: появились возмутительные фото
      Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: появились возмутительные фото / Фото с Facebook-страницы Андрея Билецкого

      Полковник Василий Пилипенко в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом. Его заметили на фотографиях, сделанных в период Революции Достоинства. На них действующий полковник Нацгвардии бьет ногами уже нынешнего бойца ВСУ на Майдане.

      Участник Революции Иван Гранаткин опубликовал у себя на Facebook-странице несколько фото с Пилипенко в период Майдана и во время назначения заместителем начальника Академии Нацгвардии.

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      Полковник Василий Пилипенко в 2016 году Указом президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

      Господин Полковник, как тебе спится, чудовище?
      – написал Гранаткин.

      полковник і активіст майдан
      Полковник Нацгвардии во время майдана и назначения новой должности//Фото с Facebook-страницы Ивана Гранаткина

      На фотографиях видно как действующий начальника Национальной академии Нацгвардии Украины бил одного из лежащих активистов во время Революции Достоинства.

      майдан покловник
      Полковник бьет ногами активиста во время Майдана//Фото с Facebook-страницы Ивана Гранаткина

      Народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежащим активистом действительно Пилипенко, который наносит удар ногой.

      Он отметил, что сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом на должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины. То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих.

      Может, даже про Майдан рассказывает,
      – написал нардеп.

      Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, теперь является бойцом подразделения специального назначения "Азов" с позывным "Акула".

      Самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25,
      – добавил он.

      акула ато
      Боец "Акула", которого бил действующий поклвник Нацгвардии ногами во время Майдана//Фото с Facebook-страницы Андрея Билецкого

      Прошло уже пять лет после событий Революции достоинства. И один из самых главных вопросов, которые волнуют украинцев по сей день: наказали ли силовиков и политиков, которые были причастны к кровопролитию на Майдане.


       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Полиция Нацгвардія Евромайдан
      Источник: 24 канал
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