Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: возмутительные фото

Полковник Василий Пилипенко в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом. Его заметили на фотографиях, сделанных в период Революции Достоинства. На них действующий полковник Нацгвардии бьет ногами уже нынешнего бойца ВСУ на Майдане.

Участник Революции Иван Гранаткин опубликовал у себя на Facebook-странице несколько фото с Пилипенко в период Майдана и во время назначения заместителем начальника Академии Нацгвардии.

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Полковник Василий Пилипенко в 2016 году Указом президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Господин Полковник, как тебе спится, чудовище?

– написал Гранаткин.



Полковник Нацгвардии во время майдана и назначения новой должности//Фото с Facebook-страницы Ивана Гранаткина

На фотографиях видно как действующий начальника Национальной академии Нацгвардии Украины бил одного из лежащих активистов во время Революции Достоинства.



Полковник бьет ногами активиста во время Майдана//Фото с Facebook-страницы Ивана Гранаткина

Народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежащим активистом действительно Пилипенко, который наносит удар ногой.

Он отметил, что сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом на должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины. То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих.

Может, даже про Майдан рассказывает,

– написал нардеп.

Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, теперь является бойцом подразделения специального назначения "Азов" с позывным "Акула".

Самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25,

– добавил он.



Боец "Акула", которого бил действующий поклвник Нацгвардии ногами во время Майдана//Фото с Facebook-страницы Андрея Билецкого

Прошло уже пять лет после событий Революции достоинства. И один из самых главных вопросов, которые волнуют украинцев по сей день: наказали ли силовиков и политиков, которые были причастны к кровопролитию на Майдане.



