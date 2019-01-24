Суд оголосив вирок Януковичу
Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.
Вирок екс-президенту оголосив Оболонський районний суд Києва.
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Янукович отримав пом'якшення покарання через вчинення злочину під впливом представників російської влади.
Дивіться біографію Віктора Януковича у відео:
Джерело: 24 канал
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