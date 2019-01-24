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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Суд оголосив вирок Януковичу

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      Вирок Віктору Януковичу - Янукович винний та засуджений на 13 років
      Суд визнав Віктора Януковича винним у державній зраді / GettyImages

      Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Вирок екс-президенту оголосив Оболонський районний суд Києва.

      Читайте також: Суд вважає Януковича винним у заклику до Путіна ввести в Україну війська

      Янукович отримав пом'якшення покарання через вчинення злочину під впливом представників російської влади.

      Дивіться біографію Віктора Януковича у відео:

       

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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