Віктора Януковича запросили на допит у справі Майдану

Екс-президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді, знову запросили на допит, але по іншій справі.

Колишнього президента підозрюють в організації розстрілів на Майдані. Судовий виклик йому направили за усіма можливими адресами проживання: у Ростов-на-Дону, Межигір'я та квартиру в Оболонському районі Києва.

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Нагадаємо, раніше суд надав дозвіл Генпрокуратурі на проведення досудового заочного розслідування у цій справі. Віктора Януковича чекають в Генпрокуратурі на допит у понеділок, 26 березня.

Чому Януковича звинувачують у держзраді? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.