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Виктора Януковича пригласили на допрос по делу Майдана

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Виктора Януковича пригласили на допрос по делу Майдана
Виктора Януковича пригласили на допрос по делу Майдана / tabloid.informator.news

Экс-президента Украины Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене, снова пригласили на допрос, но по другому делу.

Бывшего президента подозревают в организации расстрелов на Майдане. Судебный вызов ему направили по всем возможным адресам проживания: в Ростов-на-Дону, Межгорье и квартиру в Оболонском районе Киева.

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Напомним, ранее суд разрешил Генпрокуратуре на проведение досудебного заочного расследования по этому делу. Виктора Януковича ждут в Генпрокуратуре на допрос в понедельник, 26 марта.

Почему Януковича обвиняют в госизмене? После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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