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Суд у справі Януковича допитає Азарова, Лебедєва та Шуляка

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Суд у справі Януковича допитає Азарова
Суд у справі Януковича допитає Азарова / Фото з вільних мереж

Оболонський райсуд Києва дозволив допитати як свідків сторони захисту у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича по відеозв'язку з Росії екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, екс-охоронців обвинуваченого Костянтина Кобзаря і Сергія Бернацького.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання захисту про допит свідків задовольнити частково. Допитати Бернадського, Шуляка, Кобзаря, Азарова і Лебедєва на тих же умовах, що і свідка Оксану Медієву, без залучення будь-яких органів Російської Федерації, оскільки клопотання про міжнародно-правову допомогу в цьому кримінальному провадженні суперечитиме цілям тих угод, які були підписані між Україною і РФ", – сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

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Відтак, суд запропонував допитати цих свідків 27, 28 і 29 березня.

У свою чергу адвокат Януковича – Віталій Сердюк – заявив, що 28-29 березня він разом з колегами можуть перебувати в Німеччині у зв'язку з необхідністю здійснювати власний захист від переслідувань влади за свою "правозахисну діяльність".

Крім того, захист Януковича запропонував суду допитати 4-5 квітня двох жителів Криму Романа Татарікова та Андрія Нікіфорова. За словами адвокатів, раніше цей допит здійснити не було можливості, зокрема, через перебування Нікіфорова на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні.

Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Микола Азаров Павло Лебедєв
Джерело: 24 Канал
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