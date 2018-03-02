На прес-конференції Януковича показали його славнозвісне звернення до Путіна

Адвокат президента-втікача Віталій Сердюк продемонстрував звернення Віктора Януковича до свого російського колеги Володимира Путіна. Саме цей документ показував усім в ОНН екс-постійний представник Росії в цій організації Віталій Чуркін.

За слова правозахисника, після прес-конференції текст документу має бути опубліковано у пресі, відтак у всіх буде можливість вивчити цей документ.

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Сердюк показав звернення Януковича до Путіна

"Ми його опублікуємо, дамо пресі та, звичайно, передамо найближчим часом до суду та органів прокуратури. Я думаю, що опісля вивчення цього доказу у прокуратури будуть всі підситави відмовитися від обвинувачень від пред’явленого нам обвинувачення", — додав Сердюк.



За словами адвоката, завдяки публікації цього документу обвинувачення проти Януковича буде знято

Нагадаємо, раніше Віктор Янукович заявляв, що у своєму зверненні Путіну вносив пропозиції розглянути під час консультацій питання введення поліцейської миротворчої місії".