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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Янукович пояснив своє звернення до Путіна у 2014 році

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Віктор Янукович
Віктор Янукович / 24 Канал

Четвертий президент України Віктор Янукович переконує, що його звернення до свого російського колеги Володимира Путіна мало "чисто інформативний характер" і більше ніяк не використовувалося.

Про це він заявив під час прес-конфереції у Москві.

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"Гаранти угоди, які підписали разом зі мною та лідерами опозиції відповідний документ 21 лютого 2014 року, — вони зобов’язаними були організувати міжнародне розслідування тих злочинів, які вчинялися на Майдані. Цього не було зроблено як тоді, так і до сьогоднішнього дня, незважачи на те, що я вже двічі звертався. Я звернувся 22 лютого 2014 року з Донецька: я відправив ці листи до трьох держав. І у 2016 році я звернувся повторно", — підкреслив політик.

За його словами, тодішня українська опозиція та міжнародна спільнота не виконали свої зобов’язання, які було записано у цій угоді, відтак сталося порушення Конституції та верховенства права.

"Якби цього не зробили, не було б війни, Україна залишилися цілісною та не було б того поділу", – зауважив екс-гарант.

Водночас Янукович зауважив, що звертався до Путіна, щоб запропонувати розпочати консультації та обговорити ситуацію, яка склалася в Україні.

А оскільки консультації передбачають подальші рішення, які повинні ухвалити парламенти двох країн, тобто спочатку мають бути пропозиції, а вже потім їх має бути ратифіковано парламентами, і потім це рішення набрало би силу. Ми йшли за процедурою, але процедуру не було розпочато з тієї причини, що за кілька днів до мене МЗС України звернулося до МЗС Росії з аналогічною пропозицією, і вже 28 лютого російське міністерство відмовило нотою українцям. І коли вони отримали мій лист, то відповідно розділити відповідь на дві частини вони не могли, відтак жодні консультації не розпочалися,
– додає він.

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Як Янукович зазначив, єдине, що зробила Росія за його проханням, — це сповістили міжнародну спільноту за допомогою свого посла Чуркіна.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Новини політики Україна – Росія Історія Віктор Янукович Янукович говорить
Джерело: 24 Канал
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