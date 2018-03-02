Янукович сповістив, як можна було завадити війні на Донбасі

Президент-утікач Вітктор Янукович заявив, що Донбас можна було врятувати та попередити там війну, однак чинна українська влада нічого для цього не зробила.

Про це він заявив під час прес-конференції у Москві.

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За його словами, був короткий період – березень 2014 року, коли можна було почати перемовини з представниками південно-східних регіонів.

"Використати всі парламентські та міжнародні засоби, щоб зупинити "мародерство" та "насилля" над мирним населенням, до чого вдавалися "радикали". Лише у процесі мирних переговорів можна було пошукати можливість, як попередити розкол країни та вже у той момент загрозу початку "громадянської війни", яка тоді висіла у повітрі. На жаль, ті, хто захопив владу "злочинним чином, це не зробили. Не знайшлися тоді всередині країни і такі політичні сили, які б застерегли від застосування збройних сил – воєнною техніки проти мирного населення", – зауважив він.

Відтак, на його думку, таким чином, влада розпочала війну проти власного народу, приклеївши на своїй злочинні дії ярлик АТО.