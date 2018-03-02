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Не державна зрада: Янукович висловив свою версію щодо втрати Україною Криму

4348 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / 24 Канал

Президент-утікач Віктор Янукович переконує, що події у Криму стали наслідком Євромайдану, а саме настроїв, які там панували.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Москві.

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"Влада, яка прийшла в результаті "збройного державного перевороту" не сприймалася людьми на Південному Сході України. "Радикали" Майдану, які збиралися перенести ідеї перевороту до Криму та Донбасу, викликали різко негативне відношення та сприйняття того, що відбувається у Києві. Вислови Кличка, що з півостровом вчинять ще гірше, аніж з Києвом. І Тягнибока: "Вмиються кров’ю та все зрозуміють. Поламаємо, як віник. У нас у цьому питанні є тверда підтримка", – стверджує політик.

Зокрема, він це назвав "фактично істинними планами учасників "перевороту" щодо жителів Криму, відтак, за його словами, кримчани зробили свій вимушений вибір.

Вислови учасників Майдану та нинішнього українського керівництва. Ініціатива щодо скасування мовних законів у парламенті. Заклики, які лунали з боку представників націоналістичних організацій щодо придушення мітингів незгодних із ними. Заклики до побудови нової національної держави з українським стержнем — все це підверджувало справедливість і обгрунтованість жителів Криму. Тому, якщо говорити про державну зраду, то перш за все слід говорити, про тих, хто довів свою країну до розвалу, втрат територій і "громадянської війни,
– додає Янукович.

Водночас "вічно легітимний" президент зауважив, що чинна українська влада зробила все, щоб відштовхнути Крим від України, спекатися проблемної території.

На його переконання, така ж сама ситуація сталася і з Донбасом.

Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Історія Євромайдан Віктор Янукович Москва Янукович говорить
Джерело: 24 Канал
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