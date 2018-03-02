Не государственная измена: Янукович высказал свою версию относительно потери Украиной Крыма

Президент-беглец Виктор Янукович убеждает, что события в Крыму стали следствием Евромайдана, а именно настроений, которые там царили.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Москве.

"Власть, пришедшая в результате "вооруженного государственного переворота" не воспринималась людьми на Юго-Востоке Украины. "Радикалы" Майдана, которые собирались перенести идеи переворота в Крым и на Донбасс, вызвали резко негативное отношение и восприятие к тому, что происходит в Киеве. Высказывания Кличко, что с полуостровом поступят еще хуже, чем с Киевом. И Тягнибока: "Умоются кровью и все поймут. Поломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть твердая поддержка", – утверждает политик.

А именно, он назвал это "фактически истинными планами участников "переворота" в отношении жителей Крыма, следовательно, по его словам, крымчане сделали свой вынужденный выбор.

Высказывания участников Майдана и нынешнего украинского руководства. Инициатива относительно отмены языковых законов в парламенте. Призывы, которые звучали со стороны представителей националистических организаций относительно подавления митингов несогласных с ними. Призывы к построению нового национального государства с украинским стержнем — все это подтверждало справедливость и обоснованность жителей Крыма. Поэтому, если говорить о государственной измене, то прежде всего следует говорить, о тех, кто довел свою страну до развала, потери территорий и гражданской войны,

– добавляет Янукович.

В то же время "вечно легитимный" президент отметил, что действующая украинская власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, избавиться от проблемной территории.

По его убеждению, такая же ситуация произошла и с Донбассом.