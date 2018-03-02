Янукович сообщил, как можно было помешать войне на Донбассе

Президент-беглец Виктор Янукович заявил, что Донбасс можно было спасти и предупредить там войну, однако действующая украинская власть ничего для этого не сделала.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве.

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По его словам, был короткий период – март 2014 года, когда можно было начать переговоры с представителями юго-восточных регионов.

"Использовать все парламентские и международные средства, чтобы остановить "мародерство" и "насилие" над мирным населением, к чему прибегали "радикалы". Только в процессе мирных переговоров можно было поискать возможность, как предупредить раскол страны и уже в тот момент угрозу начала "гражданской войны", которая тогда висела в воздухе. К сожалению, те, кто захватил власть "преступным образом, этого не сделали. Не нашлись тогда внутри страны и такие политические силы, которые бы предостерегли от применения вооруженных сил – военной техники против мирного населения", – отметил он.

Следовательно, по его мнению, таким образом власть начала войну против собственного народа, приклеив на своей преступные действия ярлык "АТО".