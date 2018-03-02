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Янукович объяснил свое обращение к Путину в 2014 году

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Виктор Янукович
Виктор Янукович / 24 Канал

Четвертый президент Украины Виктор Янукович утверждает, что его обращение к российскому коллеге Владимиру Путину несло "чисто информативный характер" и больше никак не использовалось.

Об этом он заявил во время пресс-конфереции в Москве.

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"Гаранты соглашения, которые подписали вместе со мной и лидерами оппозиции соответствующий документ 21 февраля 2014 – они обязаны были организовать международное расследование тех преступлений, которые совершались на Майдане. Этого не было сделано как тогда, так и до сегодняшнего дня, несмотря на то, что я уже дважды обращался. Я обратился 22 февраля 2014 из Донецка: я отправил эти письма трем государствам. И в 2016 году я обратился повторно", – подчеркнул политик.

По его словам, тогдашняя украинская оппозиция и международное сообщество не выполнили свои обязательства, которые были записаны в этом соглашении, поэтому произошло нарушение Конституции и верховенства права.

"Если бы этого не сделали, не было бы войны, Украина осталась целостной и не было бы того разделения", – отметил экс-гарант.

В то же время Янукович отметил, что обращался к Путину, чтобы предложить начать консультации и обсудить ситуацию, которая сложилась в Украине.

А поскольку консультации предусматривают дальнейшие решения, которые должны принять парламенты двух стран, то есть сначала должны быть предложения, а уже потом их должны ратифицировать парламенты, и затем это решение вступило бы в силу. Мы шли по процедуре, но процедура не была начата по той причине, что за несколько дней до меня МИД Украины обратился в МИД России с аналогичным предложением, и уже 28 февраля российское министерство отказало нотой украинцам. И когда они получили мое письмо, то, соответственно, разделить ответ на две части они не могли, поэтому никакие консультации не начались,
– добавляет он.

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Как Янукович отметил, единственное, что сделала Россия по его просьбе, – это сообщила международному сообществу с помощью своего посла Чуркина.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия История Виктор Янукович Янукович говорит
Источник: 24 Канал
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