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Янукович зізнався, що просив Путіна в листі ввести в Україну "поліцейську миротворчу місію"

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Віктор Янукович
Віктор Янукович / Фото з вільних мереж

У п’ятницю, 2 березня, екс-президент України Віктор Янукович розповів, про що насправді писав у листі до президента Росії Володимира Путіна, через який сьогодні екс-президент підозрюється у державній зраді.

Про це Янукович розповів на прес-конференції в Москві.

"Путіну я написав не листа, а звернення – таке ж, як написав 22 лютого в Донецьку. Це було звернення до трьох держав-підписантів мирної угоди. І аналогічного листа я написав президентові Росії Путіну Володимиру Володимировичу", – сказав екс-президент.

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Тільки різниця була в тому, що в цьому листі і в цьому зверненні я посилався не на мирну угоду, яка була підписана гарантами трьох європейських держав, а я посилався на договір про дружбу і взаємодопомогу, який був між Україною і Росією. І я запропонував провести консультації, відповідно до положень цього договору. Тобто це процедура, яка була передбачена цим договором,
– пояснив Янукович.

"І я вносив пропозиції розглянути під час консультацій питання введення поліцейської миротворчої місії", – зазначив він.

Політик також додав, що у своєму зверненні просив Путіна "проінформувати світову спільноту про те, що відбулося в Україні", оскільки в самого Януковича нібито не було можливості цього зробити.

"Коли я дізнався про те, що посол України в ООН спотворив інформацію щодо України, не сказав правду про те, що відбувся державний антиконституційний переворот, він сказав про те, що йому наказала влада, яка схвалила безпрецедентне рішення – президента, який виїхав зі столиці в регіон України, менш ніж через добу відсторонили від влади за те, що він виїхав", – резюмував екс-президент.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Анексія Криму Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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