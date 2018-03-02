Янукович признался, что просил Путина ввести в Украину "полицейскую миротворческую миссию"

В пятницу, 2 марта, экс-президент Украины Виктор Янукович, который сегодня подозревается в государственной измене, рассказал, о чем на самом деле писал в письме к президенту России Владимиру Путину.

Об этом Янукович рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Путину я написал не письмо, а обращение – такое же, как написал 22 февраля в Донецке. Это было обращение к трем государствам-подписантам мирного соглашения. И аналогичное письмо я написал президенту России Путину Владимиру Владимировичу", – сказал экс-президент.

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Только разница была в том, что в этом письме и в этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех европейских государств, а я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации, в соответствии с положениями настоящего договора. То есть это процедура, которая была предусмотрена этим договором,

– объяснил Янукович.

"И я вносил предложения рассмотреть во время консультаций вопрос введения полицейской миротворческой миссии", – отметил он.

Политик также добавил, что в своем обращении просил Путина "проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине", поскольку у самого Януковича якобы не было возможности этого сделать.

"Когда я узнал о том, что посол Украины в ООН исказил информацию относительно Украины, не сказал правду о том, что произошел государственный антиконституционный переворот, он сказал о том, что ему приказала власть, которая приняла беспрецедентное решение – президента, который выехал из столицы в регион Украины, менее чем через сутки отстранили от власти за то, что он уехал", – резюмировал экс-президент.