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Украинская власть фактически сдала Крым, а крымчане искали защиты у России, – Янукович

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Виктор Янукович
Виктор Янукович / Фото из открытых источников

В пятницу, 2 марта, экс-президент Украины Виктор Янукович заверил, что не получал никакой информации о подготовке аннексии Крыма Россией. При этом политик утверждает, что Крым "фактически сдала действующая украинская власть".

Об этом экс-президент Украины рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Никакой информации о какой-то подготовке в Крыму вооруженного захвата у меня не было. Ко мне не поступало никакой информации ни от военных, ни от спецслужб, ни от органов местной власти. Я уверен в том, что это все выдумки и попытки оправдаться нынешних представителей власти за свое бездействие и за то, что они фактически сдали Крым. Я в этом уверен", – рассказал Янукович.

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При этом, по словам Януковича, то, чтобы Крым перешел под руководство России, было желанием самих жителей піострова.

Я собственными глазами видел 23 февраля людей в Севастополе, которые завершили митинг и шли в центре города, обсуждали ситуацию, которая была в Киеве. Мне удалось переговорить с этими людьми и я услышал от них большую тревогу за свою безопасность и желание найти защиту в России,
– добавил экс-президент.

"Кроме этого, я встречался с главой севастопольской администрации Яцубой, который мне рассказал, что народ настроен очень решительно. Он тоже был на этом митинге. Могу сказать, что крымчане одобрили это решение – провести референдум. Все решения, которые были одобрены на референдуме, – это был фактически ответ на антигосударственный переворот и способ защитить себя", – выразил убеждение Янукович.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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