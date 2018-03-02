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Українська влада фактично здала Крим, а кримчани шукали захисту в Росії, – Янукович

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Віктор Янукович
Віктор Янукович / Фото з вільних мереж

У п’ятницю, 2 березня, екс-президент України Віктор Янукович запевнив, що не отримував жодної інформації про підготовку анексії Криму Росією. При цьому політик стверджує, що Крим "фактично здала чинна українська влада".

Про це екс-президент України розповів на прес-конференції в Москві.

"Жодної інформації про якусь підготовку в Криму збройного захоплення у мене не було. До мене не надходило жодної інформації ні від військових, ні від спецслужб, ні від органів місцевої влади. Я впевнений втому, що це все вигадки і спроби виправдатися нинішніх представників влади за свою бездіяльність і за те, що вони фактично здали Крим. Я в цьому впевнений", – розповів Янукович.

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При цьому, за словами Януковича, те, щоб Крим перейшов під керівництво Росії, було бажанням самих жителів піострова.

Я на власні очі бачив 23 лютого людей в Севастополі, які завершили мітинг і йшли в центрі міста, обговорювали ситуацію, яка була в Києві. Мені вдалося переговорити з цими людьми і я почув від них велику тривогу за свою безпеку і бажання знайти захист у Росії,
– додав екс-президент.

"Крім цього, я зустрічався з главою севастопольської адміністрації Яцубою, який мені розповів, що народ налаштований дуже рішуче. Він теж був на цьому мітингу. Можу сказати, що кримчани схвалили це рішення – провести референдум. Усі рішення, які були схвалені на референдумі – це була фактично відповідь на антидержавний переворот і спосіб захистити себе", – висловив переконання Янукович.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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