Зараз американський президент та гості перебувають у безпеці. Про це пані посол повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Що Стефанішина розповіла про події вечора?

Під час вечері для кореспондентів Білого дому у США, що відбувалася в межах офіційного заходу, сталася стрілянина. Свідком інциденту була посол України Ольга Стефанішина, яка перебувала серед запрошених гостей.

За її словами, подію розглядають як можливу спробу замаху на президента США Дональда Трампа. Вона зазначила, що з президентом і першою леді США все гаразд, а нападника було знешкоджено після спроби проникнення до приміщення.

Повідомляється, що на захід було запрошено близько 2600 гостей. Серед них були президент США Дональд Трамп та перша леді, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також члени президентського кабінету і високопосадовці адміністрації.

Після події Стефанішина оприлюднила фотографії, зроблені безпосередньо до та після стрілянини.

Пані посол України в США після стрілянини / Фото з фейсбук-сторінки Стефанішиної

Які деталі про стрілянину під час вечері з Трампом відомі?

Інцидент стався ввечері 25 квітня за місцевим часом у Вашингтоні. Після звуків пострілів президента США Трампа оперативно евакуювали із зали, де проходила вечеря кореспондентів Білого дому. Разом із ним на заході були присутні американські високопосадовці.

Згодом стало відомо, що стрільця затримали правоохоронці. Ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен. Він працював вчителем у Каліфорнії. Крім того, повідомляється, що під час інциденту діяв самостійно.

Аллену висунуто звинувачення у використанні вогнепальної зброї під час насильницького злочину та нападі на федерального офіцера, подію розслідують правоохоронні органи.

За даними джерел видання CBS News, після затримання підозрюваний Коул Аллен повідомив правоохоронцям про свої наміри. Він нібито планував відкрити вогонь по представниках адміністрації Дональда Трампа. Водночас, як зазначається, затриманий не назвав президента США конкретною ціллю своїх дій.