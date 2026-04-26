Сейчас американский президент и гости находятся в безопасности. Об этом госпожа посол сообщила на своей странице в фейсбуке.

Что украинский дипломат рассказала о событиях вечера?

Во время ужина для корреспондентов Белого дома в США, что происходила в рамках официального мероприятия, произошла стрельба. Свидетелем инцидента была посол Украины Ольга Стефанишина, которая находилась среди приглашенных гостей.

По ее словам, событие рассматривается как возможная попытка покушения на президента США Дональда Трампа. Она отметила, что с президентом и первой леди США все в порядке, а нападавший был обезврежен после попытки проникновения в помещение.

Сообщается, что на мероприятие было приглашено около 2600 гостей. Среди них были президент США Дональд Трамп и первая леди, вице-президент Джей Ди Венс, а также члены президентского кабинета и высокопоставленные должностные лица администрации.

После происшествия Стефанишин обнародовал фотографии, сделанные непосредственно до и после стрельбы.

Госпожа посол Украины в США после стрельбы / Фото с фейсбук-страницы Стефанишиной

Какие детали о стрельбе во время ужина с Трампом известны?

Инцидент произошел вечером 25 апреля по местному времени в Вашингтоне. После звуков выстрелов президента США Трампа оперативно эвакуировали из зала, где проходил ужин корреспондентов Белого дома. Вместе с ним на мероприятии присутствовали американские чиновники.

Впоследствии стало известно, что стрелка задержали правоохранители. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Он работал учителем в Калифорнии. Кроме того, сообщается, что действовал во врея инцидента самостоятельно.

Аллену предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия при насильственном преступлении и нападении на федерального офицера, событие расследуют правоохранительные органы.

По данным источников издания CBS News, после задержания подозреваемый Коул Аллен сообщил правоохранителям о своих намерениях. Он планировал открыть огонь по представителям администрации Дональда Трампа. В то же время, как отмечается, задержанный не назвал президента США конкретной целью своих действий.