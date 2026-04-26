Що відомо про постраждалого під час стрілянини на заході, де був Дональд Трамп?

Унаслідок стрілянини поранення зазнав офіцер Секретної служби США. Очевидці розповіли журналістам, що куля влучила в захисне спорядження офіцера.

Попередньо, постраждалого вже доставили до місцевої лікарні. За словами джерел з місця події, очікується, що офіцер виживе.

Своєю чергою, Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі після стрілянини розповів, що нападник намагався прорватися через пункт безпеки на вечерю кореспондентів Білого дому, де він був присутній.

За словами президента США, у чоловіка було кілька одиниць зброї, однак його швидко знешкодили співробітники Секретної служби.

Американський лідер також підтвердив, що один з офіцерів був поранений пострілом із дуже близької відстані, але бронежилет врятував йому життя.

Що раніше писали про стрілянину під час вечері з Трампом?

Інцидент зі стріляниною трапився ввечері 25 квітня за Вашингтоном на вечері кореспондентів Білого дому. Після пострілів Дональда Трампа, його дружину та інших членів його адміністрації терміново вивели із зали.

Підозрюваним у стрілянині виявився 31-річний Коул Томас Аллен з Торранса, Каліфорнія, який працював учителем. Чоловік був затриманий та пізніше госпіталізований.

Після затримання підозрюваний Коул Аллен розповів правоохоронцям про свої наміри. Чоловік нібито планував відкрити вогонь по посадовцях адміністрації Дональда Трампа, не сказавши конкретно, що цілився у президента США.