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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На пресс-конференции Януковича показали его знаменитое обращение к Путину

539 Читати новину українською
Владимир Путин и Виктор Янукович
Владимир Путин и Виктор Янукович / Соцсети

Адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк продемонстрировал обращение Виктора Януковича к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Именно этот документ показывал всем в ОНН экс-постоянный представитель России в этой организации Виталий Чуркин.

По слова правозащитника, после пресс-конференции текст документа должен быть опубликован в прессе, поэтому у всех будет возможность изучить этот документ.

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Путін, Янукович, звернення
Сердюк показал обращение Януковича к Путину

"Мы его опубликуем, дадим прессе и, конечно, передадим в ближайшее время в суд и органы прокуратуры. Я думаю, что после изучения этого доказательства у прокуратуры будут все основания отказаться от предъявленного нам обвинения", — добавил Сердюк.

Путін, Янукович, звернення

По словам адвоката, благодаря публикации этого документа обвинения против Януковича будут сняты.

Напомним, ранее Виктор Янукович заявлял, что в своем обращении к Путину вносил предложения рассмотреть во время консультаций вопрос введения "полицейской миротворческой миссии".

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия История Виктор Янукович Янукович говорит
Источник: 24 Канал
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