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Суд по делу Януковича допросит Азарова, Лебедева и Шуляка

22 Читати новину українською
Суд по делу Януковича допросит Азарова
Суд по делу Януковича допросит Азарова / Фото из открытых источников

Оболонский райсуд Киева разрешил допросить в качестве свидетелей стороны защиты по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича по видеосвязи из России экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка , экс-охранников обвиняемого Константина Кобзаря и Сергея Бернацкого.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить частично. Допросить Бернадского, Шуляка, Кобзаря, Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Оксану Медиеву, без привлечения каких-либо органов Российской Федерации, поскольку ходатайство о международно-правовой помощи в этом уголовном производстве противоречить целям тех соглашений, которые были подписаны между Украиной и РФ", – сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

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Суд предложил допросить этих свидетелей 27, 28 и 29 марта.

В свою очередь адвокат Януковича – Виталий Сердюк – заявил, что 28-29 марта он вместе с коллегами могут находиться в Германии в связи с необходимостью осуществлять собственную защиту от преследований власти за свою "правозащитную деятельность".

Кроме того, защита Януковича предложил суду допросить 4-5 апреля двух жителей Крыма Романа Татарикова и Андрея Никифорова. По словам адвокатов, ранее этот допрос осуществить не было возможности, в частности, из-за пребывания Никифорова на стационарном лечении в неврологическом отделении.

Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Янукович Николай Азаров Павел Лебедев
Источник: 24 Канал
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