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Суд над Януковичем знову зривають: подробиці

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У Оболонському суді продовжують судити за державну зраду того, хто кликав російських військових в Україну – Віктора Януковича. У вівторок, 31 липня, розпочалися дебати, які 30 липня зірвали адвокати президента-втікача, оскільки не прийшли на засідання суду. Однак і це засідання пішло не за планом.

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналістка Анна Сердюк.

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За її словами, захист Януковича заявив, що хоче допитати ще одного свідка, якого навіть приєднали до засідання за допомогою відеозв'язку. Однак суддя наполягав на тому, що свідка не варто допитувати, адже з приводу заявлених обставин усі свідки уже були допитані. 60 засідань, 52 свідки – достатньо для того, щоб нарешті розпочати фінальну стадію суду, дебати, після чого буде оголошено вирок.


Адвокат Януковича – Віталій Сердюк

Журналістка додала, що з чотирьох адвокатів Януковича на засідання прийшов тільки один, Віталій Сердюк. Який заявив, що не згоден з ходом справи і буде заявляти клопотання про відвід прокурорів і суддів. А опісля своєї заяви – покинув зал суду.

Прокурори виявили готовність клопотати про надання Віктору Януковичу державного адвоката, адже, на їх думку, приватний адвокат неналежно виконує свої обов'язки. Втім, новому адвокату, якщо його буде надано, знадобиться щонайменше місяць лише для ознайомлення з матеріалами справи.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Віктор Янукович Судді
Джерело: 24 канал
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