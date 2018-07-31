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Суд над Януковичем снова срывают: подробности

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В Оболонском суде продолжают судить за государственную измену того, кто звал российских военных в Украину – Виктора Януковича. Во вторник, 31 июля, начались дебаты, которые 30 июля сорвали адвокаты президента-беглеца, поскольку не пришли на заседание суда. Однако и это заседание пошло не по плану.

Об этом рассказала в прямом эфире 24 канала журналистка Анна Сердюк.

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По ее словам, защита Януковича заявила, что хочет допросить еще одного свидетеля, которого даже присоединили к заседанию посредством видеосвязи. Однако судья настаивал на том, что свидетеля не стоит допрашивать, ведь по поводу заявленных обстоятельств все свидетели уже были допрошены. 60 заседаний, 52 свидетеля – достаточно для того, чтобы наконец начать финальную стадию суда, дебаты, после чего будет оглашен приговор.


Адвокат Януковича Виталий Сердюк

Журналистка добавила, что из четырех адвокатов Януковича на заседание пришел только один, Виталий Сердюк. Который заявил, что не согласен с ходом дела и будет заявлять ходатайство об отводе прокуроров и судей. А после своего заявления – покинул зал суда.

Прокуроры выявили готовность ходатайствовать о предоставлении Виктору Януковичу государственного адвоката, ведь, по их мнению, частный адвокат ненадлежаще выполняет свои обязанности. Впрочем, новому адвокату, если он будет предоставлен, понадобится минимум месяц только для ознакомления с материалами дела.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Виктор Янукович Судьи
Источник: 24 канал
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